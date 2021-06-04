Başkanspor mağlup: 10-11

Corona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir hizmet veremeyen halı sahaların 1 Haziran’da açılması sonrası Kandıra’da halı sahada ilk maç Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve belediye personeli yaptı. Başkanın takımı 11-10 yenilmekten kurtulamadı
GARAJ AMİRLİĞİ VE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ TUTUNAMADI
Sporsever ve sporcu kimliği ile tanınan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından halı sahada düzenlenen Fen İşleri Müdürlüğü, Garaj Amirliği ve Kültür Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı dostluk maçında top koşturdu. Dostluk maçında Başkan Turan’ın takımında Garaj Amirliği ve Kültür Müdürlüğü personeli yer alırken, karşı takımda Fen İşleri Müdürlüğü yönetim kadrosu ve operatörleri yer aldı. Büyük mücadele yaşanan bol gollü maç, Başkan Turan’ın takımının mağlubiyeti ile 11/10 sona erdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.