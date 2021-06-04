Yankaya’ya hakaret eden Celil Hekimoğlu’na ret: Hakemlere ‘Haram zıkkım olsun’ demişti

Hekimoğlu Trabzon Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu’na PFDK’dan ret geldi. Celil Hekimoğlu, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmadan sonra hakem Özgür Yankaya’ya hakareti nedeniyle 100 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 TL para cezası ayrıca akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı da 30 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 lira olmak üzere toplam 130 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin liralık cezası almıştı. Tahkime giden başkan Hekimoğlu’na onay çıkmadı ve tüm cezaları onandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA NE DEMİŞTİ ?..

Maalesef gücümüz hakemlere ve MHK ‘ye yetmedi. Satılık hakem Özgür Yankaya 2 yıl üst üste Play -off’ta 2 uyduruk penaltıyla çocuklarımızın emeğini çaldı. Kimin dahli varsa haram zıkkım olsun, ahirete kadar hakkımızı helal etmiyoruz.