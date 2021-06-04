Tarzan uçuyor

1. Lig’e yükselen Kocaelispor’un rakipleri transferlere başladı. Transferin en hareketli takımı Manisa Futbol Kulübü oldu. Kocaelispor’un yer aldığı 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olmayı haftalar öncesinden garantileyen ve yeni sezon transferleri için kendisine hayli uzun zaman ayıran siyah beyazlılar 5 futbolcu ile anlaştı. Sağ bek Bedirhan Altunbaş, gurbetçi ön libero Kubilay Aktaş, sağ kanat Selim Ilgaz, stoperler Sadi Karaduman ve Veli Çetin anlaştı. Geçen sezon şampiyonluğu kaçıran Samsunspor ise Arnavutluk’tan sağ kanat oyuncusu Erald Çinari’yi renklerine bağladı