Raketini kap Gölcük’e gel!

Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvası Gölcük ayağı, 14-17 Haziran tarihlerinde, 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılacak. “Raketini Kap Gel” adı verilen turnuvada ilk ikiye giren sporcular İstanbul Sultanbeyli’de yapılacak finallere katılma hakkı kazanacak.
ORTAK İŞBİRLİĞİ
Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Spor ve Gençlik Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi, Dursunbey Belediyesi, İnegöl Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan; “Raketini Kap Gel Turnuvası” Gölcük etabı, 17 Ağustos Spor Salonu’nda 14-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuva erkek ve kadınlarda minik, yıldız ve büyükler kategorilerinde yapılacak. İlk ikiye giren sporcular, 18-19 Haziran tarihlerinde İstanbul Sultanbeyli’de yapılacak finallere katılma hakkı kazanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.