Raketini kap Gölcük’e gel!

Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvası Gölcük ayağı, 14-17 Haziran tarihlerinde, 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılacak. “Raketini Kap Gel” adı verilen turnuvada ilk ikiye giren sporcular İstanbul Sultanbeyli’de yapılacak finallere katılma hakkı kazanacak.

ORTAK İŞBİRLİĞİ

Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Spor ve Gençlik Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi, Dursunbey Belediyesi, İnegöl Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan; “Raketini Kap Gel Turnuvası” Gölcük etabı, 17 Ağustos Spor Salonu’nda 14-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuva erkek ve kadınlarda minik, yıldız ve büyükler kategorilerinde yapılacak. İlk ikiye giren sporcular, 18-19 Haziran tarihlerinde İstanbul Sultanbeyli’de yapılacak finallere katılma hakkı kazanacak.

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