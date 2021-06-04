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04 Haz 2021 - 15:03- Gündem G: 04 Haz 2021 - 15:07

Rektörü tartışılan Boğaziçi Üniversitesine Kocaelili genel sekreter

Bir dönem Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli şube başkan vekilliği görevinizde üstlenen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Nedim Malkoç, gecen ay atandığı Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliğine atanmıştı. Malkoç görevine başladı
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde görevli olan Hakan Nedim Malkoç, Boğaziçi Üniversitesinin Genel Sekreteri olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun yakın çalışma giren Malkoç, bu görevine başladı. Daha öncesinde Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevini yürüten Malkoç, ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı görevini yapmıştı. Atanması tartışmalara neden olan Boğaziçi Üniversitesinin idari yapısı artık Gebzeli akademisyen Nedim Malkoç’a emanet.

HAKAN NEDİM MALKOÇ KİMDİR?

Nedim Malkoç, 30 Nisan 1982 yılında Gebze’de doğdu. Aslen Trabzonlu olan Malkoç, ilk, orta ve lise öğrenimini Gebze’de yaptı. Marmara Üniversitesi Lisans eğitimini tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans yaptı. Ankara Üniversitesi doktorasını tamamladı. Örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık, örgüt kültürü yönetimi, spor yönetimi, yönetim bilimleri alanında da doktora çalışması olan Malkoç’un uluslararası dergilerde 19, ulusal dergilerde 4, Uluslararası sempozyumlarda ise 12’ye yakın bildirimi bulunuyor. Malkoç halen Anadolu Üniversitesi Siyaset ve Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi bölümünde ikinci bir üniversite lisans eğitimini sürdürüyor. Akademik kariyerini ilk olarak Karabük Üniversitesi araştırma görevlisi olarak başlayan Malkoç, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı. Burada Personel Daire Başkanlığı görevini sürdüren Malkoç, 2018 yılında Gebze Teknik Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı. Ek olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 18 ay bu görevi sürdüren Malkoç, tekrar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Dr. Öğretim Görevlisi olarak atandı. Nedim Malkoç, burada da ikinci bir görev olarak Personel Daire Başkanlığı görevine getirildi. Malkoç, 01.06.2021 tarihi itibarı ile, her iki üniversite rektörünün de görevlendirme oluruyla, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri olarak yeni görevine atandı. Malkoç, Türkiye ve Avrupa Şampiyonu eski sporcularımızdan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç ile evli olan Hakan Nedim Malkoç, evli ve bir erkek çocuk babası

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim, sağlık, çocuk, Kadın, aile, Nedim Malkoç, Boğaziçi Üniversitesi

04 Haz 2021 - 15:03 Kocaeli- Gündem

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