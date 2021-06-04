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04 Haz 2021 - 15:07- Gündem G: 04 Haz 2021 - 15:09

GTÜ’de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Dünya çevre günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valiliği himayelerinde GTÜ ve Gebze Belediyesi iş birliği ile ‘Dünya Çevre Günü Söyleşi Programı’ düzenlendi. 
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli ve Gebze protokolü, GTÜ yönetimi, akademik- idari personel, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. 

SORUN GELECEK NESİLLERİN DEĞİL, BİZİM! 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, tarihte sanayi devriminden bugüne uzanan süreçte insanoğlunun doğaya karşı adeta bir tahakküm yarışına girdiğini belirterek bu durumun doğaya etkisinin en üst seviyeye çıkardığını belirtti. Yerinde müdahalelerle eğer hızlı davranmazsak ileriki nesillerden önce kendi yaşamımız içerisinde dahi geri alınamayacak sonuçlarla yüzleşeceğimizi ifade eden Rektör Aslan Marmara Denizi’nde ortaya çıkan Deniz Salyası sorununa da değinerek; ‘Elbette sadece bölgesel değil, küresel anlamda yaşanılan sorunlarla karşı karşıyayız. Bu problem hızla ilerliyor ve klişeleşmiş ‘gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak’ temennisi ‘kendimize temiz bir çevre bırakmak’ argümanına dönmüş bulunmakta.” 

REKTÖR ASLAN: ‘SORUNLARA AKADEMİK ÇÖZÜMLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ’ 

Ulusal ve uluslararası düzeyde çevre sorunlarına duyarlı Çevre Mühendisliği bölümünün çevresel problemlere akademik çözümler ararken sanayiye de destek vermekte olduğunu anımsatan Rektör Aslan, “Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, Çevre sorunlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği dünyamızda, sağlıklı, konforlu, enerjisi etkin, sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla gece gündüz çalışmaktadırlar. Çevre sorunlarının ne milleti ne de sınırları bulunmakta. Dünyanın uzak bir köşesinde tetiklenen bir sorun tüm dünyayı etkileyebilmektedir. Bu sebeple hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Hepimiz, bireysel olarak karbon ayak izimizi azaltabileceğimiz çözümleri ortaya koymakla yükümlüyüz. Ancak bu bilinç toplumumuzun tümüne sirayet ettikten sonra gerçek bir çevre duyarlılığından söz edebilmemiz mümkündür.” diyerek konuşmasını sonlandırırken etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. 

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ, “ÖLÇÜMÜZ DOĞAYA SAYGI OLMALI” 

Çevre konusunda özellikle Sıfır Atık projeleriyle ödüller alan Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, çevre gününün senede bir gün olduğunu ama doğayı koruma sorumluluğumuzun 365 gün olması gerektiğini ifade ederek başladığı konuşmasında” Bizim temelde ruhen ve medeniyet algıları olarak bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Vahşi kapitalizm anlayışıyla yapılan üretimin tüketim hastalığıyla döngüye girmesi toplumun sağlıklı işleyişine katkı sunmayacaktır. Mutlaka bir ölçü olmalıdır. Bu ölçü doğaya saygıyı da içermelidir. Doğaya saygı duyarsak, doğa da bize merhametini gösterecektir. Temiz ve organik ürün istiyoruz ancak onu yetiştirecek toprağa saygı duymuyoruz. Belediyemiz bu noktada sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir. Akademisyenlerimizin öğrencilerimizin rol-model olmasıyla bu yola birlikte çıkacağız.” şeklinde konuştu. 

‘SIFIR ATIK PROJESİ CİDDİ BİR BİLİNÇ OLUŞTURDU’ 

Etkinliğin himayelerinde gerçekleştiği Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, açılış konuşmasında il genelinde mevcut çevre sorunlarına karşı alınan önlemler ve etkilerini ele aldığı konuşmasında, “Bugün dünyayı etkileyen, gelecekte insanlığın en büyük sorunu olarak görülen Çevre için toplanmış durumdayız. Çevre bilinci bir hayat tarzı. Sanayileşmenin getirmiş olduğu bir sorun da söz konusu. Sıfır atık Projesi, ciddi bir bilinç oluşturdu. İlimiz genelinde 102 bin 160 ton atık kağıt, 57 bin ton atık plastik toplanmış. Yüzde 95 ham madde tasarrufu sağlanmış. İlimizde 13 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunuyor. 110 baca online olarak izlenmektedir. Bu sayede emisyonlar 7/24 izlenmekte. Valilik genelgesiyle atık bertaraf tesislerine kamera konuldu ve 24 saat takibi yapılıyor.” diye konuştu. 

VALİ YAVUZ: “KİMSENİN GELECEĞİMİZİ ÇALMASINA MÜSAADE ETMEMELİYİZ” 

Atık su yapılan tüm vidanjörlerin takip edilmesi amacıyla tüm vidanjörlere çip takıldığını sözlerine ekleyen Vali Yavuz, “2020 yılında 1960 tesis incelenmiş ve uygunsuzluk tespit edilen tesislere 6 milyon TL ceza kesilmiştir. Son dönemde müsilaj konusu gündemde. Anlaşılıyor ki Marmara Denizi’nde evsel atıkların ciddi bir oranda bırakılıyor. Kocaeli arıtma konusunda eşi olmayan bir şehir. Bütün dere yataklarının debisi anlık olarak takip ediliyor. Kocaeli’nde hiçbir evsel ve sanayi atığı Körfez’e bulaşmıyor. Pazar günü sayın bakanımız da bu konuda açıklama yapacak. Yapmamız gereken açık bir şey var, denizi kim kirletiyorsa, bu hangi yönetim olursa olsun hesap sormalıyız. Kimsenin geleceğimizi çalmasına müsaade etmemeliyiz. Bu sorun Körfez’den kaynaklanmıyor. Burada yapmamız gereken, toplumsal bilinci arttırmaktır. Güzel ülkemizde daha güzel çevrede buluşmak dileği ile” ifadelerini kullandı.  

ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADILAR 

Protokol konuşmalarının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Ahmet Karagündüz, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Salim Öncel, Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Bektaş’ın konuşmacı oldukları Söyleşi etkinliğinde öğrencilerin sorularını yanıtladılar.  

MİNİK ÇEVRECİLER ALKIŞLANDI 

Söyleşinin ardından Gebze Teknik Üniversitesi Özel Minik Çınar Anaokulu öğrencilerinin aktivitelerini izleyen katılımcılar minikleri alkışladılar. 

ÖĞRENCİLER BİTİRME TEZLERİNİ TANITTI 

Programın son bölümünde GTÜ Çevre Mühendisliği lisans öğrencilerinin bitirme tezlerinin sergilendiği Fuaye alanını gezen konuklar, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. 5 Haziran Dünya çevre günü etkinlikleri kapsamında önceki gün Denizli Göleti etrafında koşu etkinliği düzenlenmiş daha sonra bölge etrafında çevre temizliği etkinliği düzenlenmişti. 

# Marmara Denizi, Sanayi, Deniz salyası

04 Haz 2021 - 15:07 - Gündem

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