Başkan Aygün projelerini paylaştı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, geride kalan iki yıllık süreçte vaatlerinin % 66’lık kısmını hayata geçirdi. Aygün, projelerini inşa etmeye devam ederken kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu bağlamda AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve İlçe Yöneticisi Recep Çiçek’in de yer aldığı buluşmada Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcıları Murat Şeker, Yusuf Aydın ve İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen'i konuk etti. İlçede bugüne dek hayata geçen ve bundan sonraki süreçte yapılacak projelerin istişare edildiği buluşmada Başkan Aygün, konuklarına ziyaretleri için ayrıca teşekkür etti.