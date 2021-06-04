Teksüt, İSO 500’de 410. sırada yer aldı

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri markalarından Teksüt, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşları (2020) sıralamasında 5 sıra yükselerek, 410’uncu sırada yer aldı. Geçtiğimiz yılın (2019) tablosunda 415’inci sırada bulunan Teksüt istikrarlı bir şekilde, pandemi döneminde de üretimi ve tedariki aksatmadan büyümeye devam etti. Teksüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, İSO verilerini değerlendirerek, 2020 yılının bilinmezliklere karşın oldukça hareketli geçtiğini belirterek üretimin bir ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun pandemi döneminde bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.