Türkiye'nin bisiklet ihracatı % 93,6 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye bu yılın 5 ayında 88 ülkeye bisiklet ihraç etti. Geçen yılın 5 ayında 28 milyon 310 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 93,6 artarak 54 milyon 813 bin 203 dolara çıktı. En çok bisiklet ihraç edilen ülke, 9 milyon 134 bin dolarla Finlandiya oldu. Bu ülkeyi 7 milyon 655 bin dolarla Fransa ve 7 milyon 498 bin dolarla Almanya izledi.