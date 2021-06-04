Vodafone, fgs’nin % 50’sini satın aldı

Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS’nin %50’sini satın aldı. FGS, Türkiye’deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek. %100 Türk şirketi olan FGS’nin ürün ve hizmetleri diğer Vodafone ülkelerine de ihraç edilecek. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz ”dedi.