Küçük mucit Kerem Bayhan’ın hedefleri büyük

Kocaeli’nde ikamet eden 11’inci sınıf öğrencisi Kerem Bayhan geliştirdiği mühendislik projesiyle ülkemizi dünyada temsil etti. Lise öğrencisi Bayhan, 16-21 Mayıs'ta düzenlenen yarışmada "Büyük Ödül Kategorisinde" makine mühendisliği alanında dünya 4'üncüsü oldu. Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı Özel Ödül Organizasyonlarından Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından ise dünya 1'incisi seçildi. Başarılı öğrenci Bayhan, geliştirdiği mühendislik projesini ve gelecek planlarını gazetemize anlattı.

“EKONOMİYE KARŞI ÖZEL İLGİM VAR”

Proje geliştirmeyi çok sevdiğini söyleyen Bayhan, “2017 yılında TEOG’da Türkiye 1’incisi olarak Galatasaray Lisesi’ne girdim. Şuanda, Galatasaray Lisesi 11’inci sınıf öğrencisiyim. 4’üncü Sınıftan beri İzmit BİLSEM’de eğitim alıyorum. Lisanslı tenis sporcusuyum, fotoğrafçılık ve ekonomiye karşı özel ilgim var. Proje geliştirmeyi çok seviyorum” dedi.

CAN KAYBINI AZALTMAK İÇİN BAŞARDI

Projesinden kısa bir şekilde bahseden Bayhan, “Kamyonlara arkadan çarpan araçlardaki can kaybını azaltmaya yönelik bir aktif güvenlik sistemi geliştirdim. Ürettiğim tasarım, araba üzerinde bu problemi oldukça ekonomik ve efektif bir şekilde çözüyor. Tasarımın test sürecinde çeşitli platformlar kurarak sistemin kaza testlerini gerçeğe yakın bir şekilde gerçekleştirdim, ayrıca dijital simülasyon programı yardımı ile düşüncemin matematiksel olarak hesaplamalarını da yaptım. Mühendislik okumak istiyordum ancak artık tıp teknolojileri üzerinde çalışmak istiyorum. Cerrahpaşa İngilizce Tıp’ta okuyup yurt dışında tıp makineleri üzerine ihtisas yapmak istiyorum. Bana göre başarımın kaynağı inanmak, disiplinli çalışmak ve vazgeçmemek” ifadelerini kullandı.