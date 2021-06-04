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04 Haz 2021 - 15:49- Gündem G: 04 Haz 2021 - 15:51

Derince Merkez Camii Derneği protokolü ağırladı

Derince Merkez Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Derneği yenileyerek halkımızın hizmetine sunan Dernek Başkanımız Mustafa Uzuner ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum” dedi
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Derince Merkez Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin açılışı dolayısıyla bir program düzenlendi. Dernek Başkanı Mustafa Uzuner ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Müftüsü Mecit Amil, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri muhtarlar ve ilçe halkı katıldı.

UZUNER’DEN TEŞEKKÜR

Derince Belediyesi’nin katkılarıyla yenilenen dernek lokalinin açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Programda ilk konuşmayı yapan Dernek Başkanı Mustafa Uzuner, “Derince Belediye Başkanımız Sayın Zeki Aygün ile el ele vererek bu alanı yeniledik. Kendilerine katkılarından ve desteklerinden dolayı şahsım ve yönetimim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

HALKA HİZMET ETMEK

Dernek Başkanı Uzuner’in açılış konuşmasının ardından konuklara hitap eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “ Bizler halkımıza en güzel şekilde hizmet etmek için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni Dernek Başkanımız Mustafa Uzuner ve yönetimine bu alanı hazırlayarak halkımızın hizmetine sunmasından dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

04 Haz 2021 - 15:49 - Gündem

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