7 bin TL ödüllü fotoğraf yarışması: Son katılım 30 Kasım

Korona virüs salgını dolayısıyla son başvuru süresi 30 Kasım 2021 Salı gününe kadar uzatılan Başiskele Belediyesi’nin 7 Bin TL Ödüllü Fotoğraf Yarışması’na katılım gün geçtikçe artıyor. Mavi Yeşil Başiskele’nin eşsiz doğal güzelliklerini, kent yaşamını ve tarihi dokusunu kendi bakış açılarından objektiflerine yansıtan fotoğraf tutkunları ilçeyi en güzel şekilde tanıtacak fotoğrafı çekmek için yarışıyor.

“Mavi Yeşil Başiskele”nin tanıtımına büyük katkı sunacak olan Başiskele Belediyesi 6. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’na başvurular 30 Kasım 2021 Salı günü son bulacak. Yarışmaya katılan fotoğrafçılar, belediyenin internet adresi üzerinden eserlerini yükleyebilecek. Jüri üyeliğinde duayen fotoğraf sanatçılarının da yer alacağı yarışmada birinciye 7 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL verilecek. Ayrıca yarışma sonucunda sergileme için seçilen her bir eser için 200 TL ödül verilecek. Sergiye seçilecek olan 50 eser için toplamda 10 bin TL dağıtılacak. Ödül töreni ve sergi tarihi Korona virüs salgınının gidişatına göre Başiskele Belediyesi tarafından programlanıp kamuoyuna duyurulacak. Yarışmanın değerlendirme toplantısı profesyonel fotoğrafçılar oluşan jüri tarafından 2 Aralık 2021 yapılacak ve sonuçlar 10

Aralık 2021’de açıklanacak. Başiskele’nin gelişen ve değişen yönlerini, insanların yaşamlarını, eşsiz doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel dokusuyla birlikte sanatsal bir bakış açısıyla yansıtılacağı yarışmaya, çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.