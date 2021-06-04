İzmit Belediyesinden Orman İşletme Müdürlüğü’ne kutlama



İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Alpaslan Güllü ile birlikte İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu’nu ziyaret etti. 1 Haziran 1948 yılında kurulan İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’nün kuruluşunun 73’üncü yılı sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette Cem Şakoğlu, Mustafa İşçioğlu’na çiçek takdim etti.

BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Ziyarette İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu, her iki kurumunda gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretten ötürü memnun olduğunu kaydeden Mustafa İşçioğlu, kendilerini unutmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Basın Danışmanı Cem Şakoğlu’na teşekkür etti.