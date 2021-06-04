Olay, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan boş arazide alkol alan kalabalık bir grubun çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği yönünde gelen ihbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alkol içen şahısları uyardı. Alkollü şahıslar, kendilerini uyaran iki polis memuruna saldırarak darp etti.
Saldırıya uğrayan polis memurlarının, destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından polis ekiplerine saldırdığı belirlenen 9 kişi, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.