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05 Haz 2021 - 12:22- Eğitim G: 05 Haz 2021 - 12:24

GTÜ öğrencilerinden çevreci uygulama  

GTÜ Çevre Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinin Sıfır Atık hedefine ulaşmak amacıyla geliştirdiği “Biriktir” uygulaması, çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sunuyor. Öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde herkesi uygulamaya destek olmaya davet etti.   
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Yağmur Gömürlü liderliğinde kurulan Biriktir Ekibi, “İnsanların, hammadde kaynağı olan atıklarını çöpe atmaktan nasıl vazgeçirir ve sürdürülebilir geri dönüşüm alışkanlıkları kazandırırız?” sorusu etrafında ortaya çıktı.  Elif Köse (Çevre Mühendisliği, 3. Sınıf), Yusuf Demir (Bilgisayar Mühendisliği, 4. Sınıf) ve Yağmur Gömürlü’nün (Çevre Mühendisliği, 4. Sınıf) oluşturduğu Biriktir ekibi, çevre mevzuatlarının takibi ve iş geliştirme, tasarım ve yazılım geliştirme konularında çalışmalar yapıyor. Ekip toplumsal ve çevresel fayda yaratabilecek yenilikçi çözümlerin ortaya çıkması amacı ile, Vodafone ReWorld Açık İnovasyon Programı’na başvurarak 121 Takım arasından finale kadar başarıyla gelip 2 aylık ön kuluçka sürecini tamamladı. İstanbul ve Kocaeli bölgesinden başlayarak yerel yönetimlerin bünyesine katılması için çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin geliştirdiği uygulamaları Google Play ve Apple Store’da yayınlanmaya başlamadan önce Gebze Teknik Üniversitesi sıfır atık kapsamında Rektörlüğe bağlı Atık Birimi ve Çevre Yönetimi tarafından geri kazanım atık kutularının noktaları uygulamada paylaşılması sağlandı.  

‘ÇEVRE KAZANIRKEN SİZ DE KAZANIRSINIZ’ 

Ekip lideri Yağmur Gömürlü, Biriktir uygulaması ile ilgili şunları söyledi: “Biriktir, geri dönüşüm noktalarını gösteren bir uygulamadan çok daha fazlası! Çevre kazanırken siz de kazanırsınız. Yaşadığınız yeri ve dünyayı sağlıklı, temiz ve güzel hale getirmek için arkadaşlarınızı, ailenizi, komşularınızı, okul arkadaşlarınızı veya iş arkadaşlarınızı Biriktir'e davet ederek beraber atıklarınızı geri dönüştürmeye başlayabilir çevreye olan kişisel etkinizin artışını beraber takip edebilirsiniz. Çevre sağlığını korumamız, karbon ayak izini azaltmamız ve bunun için hepimizin harekete geçmesi gerekiyor.”  

 UYGULAMA BELEDİYELERİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTACAK 

“Türkiye'de yılda 1,5 milyar ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazanmadan çöpe gitmektedir. Bu bizlere, akıllı sistemlere ve insanlara bilinç kazandıracak uygulama ve iş birliklerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Biz bireylerin ham madde kaynağı olan geri dönüştürülebilir atıklarını çöpe atmalarından vazgeçirecek, insanları ve firmaları çevre için harekete geçirecek ve belediyelerin iş yükünü azaltacak sosyal bir mobil platform geliştirdik. Bu platform kullanıcılarının en kısa sürede ambalaj, cam, tekstil, elektronik atık, yağ ve pil atık noktalarını gitmelerini sağlarken, geri dönüşüm yaptıkça kazanılan çevre puanlarıyla çeşitli ödüllerin sahibi olmalarını sağlıyor.”   

UYGULAMAYLA ÖDÜL KAZANMAK MÜMKÜN 

Biriktir uygulamasına dahil olan kişiler çevreyi korurken aynı zamanda ödül kazanıyor. Uygulamaya katılmak için yapılması gerekenler; Biriktir’i Google Play veya Apple Store üzerinden telefona indirilip kayıt işlemi yapılıyor.  Biriktir, harita kısmından size en yakın atık noktasını seçtikten sonra rota başlatılıyor. Atık noktasına varınca otomatik olarak açılan kamera ile atıklarını geri dönüştürürken fotoğraflayıp video çekilir.  Geri dönüştürülen atık türüne göre Çevre Puanı kazanılıyor ve ödüller sayfasından istenilen ödül seçiliyor. Atık maddelerin geri dönüşüme kazandırılmasında kişisel etki ve ilçenin genel etkisini Skor kısmından görmek mümkün.   

Biriktir Ekibi, Google Play ve Apple Store’da yayına giren Biriktir Mobil Uygulaması dışında yerel yönetimler ve belediyelerin verimliliğini artıracak ve sorunlu bölgelerin online takibi amacıyla bir yönetim paneli üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor.  

# Okul

05 Haz 2021 - 12:22 - Eğitim

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