Hürriyet, Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün’ü ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, diğer belediyelerle iş birliğini önemsiyor ve şehre değer katacak projeler oluşturmak adına belediye ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Hürriyet son olarak Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü makamında ziyaret etti. Hürriyet’e Başkan Yardımcıları Seyhan Özcan, Ünal Özmural, Nurettin Bulut, Cem Güler, Emirşah Torun; Koordinatörler Yaşar Kardaş, Ozan Aksu, Hakan Yalçın, Meclis Üyesi Çetin Sarıca ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Engür eşlik etti.
TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
1994 yılından bu yana Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevini yürüten Başkan Akgün, Hürriyet ve beraberindeki heyetle tecrübelerini paylaştı. Birlikte yürütülebilecek, İzmit’e ve Büyükçekmece’ye değer katacak ortak projeler üzerine fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette her iki başkan da gerçekleştirilen projeler ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Akgün nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.