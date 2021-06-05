BASK: “Bu utanç tarihe geçecek”

BASK Kocaeli İl Temsilcisi Kocaeli Bağımsız Sağlık-Sen Şube Başkanı Sami Ayyıldız Mayıs 2021 dönemi enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında; dönemin bitmesine 1 ay kala memur ve emeklilerinin enflasyon alacağının % 3.40’a ulaştığını belirterek, toplu sözleşmenin güncellenerek kayıpların karşılanması gerektiğini belirtti. Ayyıldız: “TÜİK tarafından açıklanan ve kamuoyunun asla inandırıcı bulmadığı ısmarlama rakamlara göre, Mayıs ayında enflasyon (TÜFE) % 0.89 artmıştır. Hakem Kurulu tarafından Ocak ayında memur ve emeklilerine yılın ilk altı ayı için reva görülen % 3’lük sadaka miktarı artışın tamamı erimiş, Temmuz ayına 1 ay kala % 3.40’lık enflasyon alacağı doğmuştur. Enflasyon alacağının Ocak ayında yapılan sadaka miktarı artışın üzerine çıkması, o artışı belirleyenlerin ve ona seyirci kalanların utancı olarak tarihe geçecektir” dedi.

“TÜFE İLE YÜFE ARASINDAKİ FARK GİZLENEN KISIM”

Ayyıldız açıklamalarının devamında ise, “Ismarlama TÜİK rakamlarıyla Aralık ayına aya göre gıdadaki artış % 8.88, konut giderlerinde % 6.15 ve sağlık giderlerinde % 12.32 iken bile, memur ve emeklileri ilgilendiren enflasyon artışının Aralık ayına göre % 6.40 olmasının kabul edilebilir bir açıklaması bulunmamaktadır. İşin daha ilginç yanı yine bugün TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı YÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) artış oranının % 3.92, yılın ilk beş aylık artış oranının ise % 17.34 olmasıdır. TÜFE ve YÜFE arasındaki fark enflasyonun vatandaşa yansımasında gizlenen kısımdır. TÜİK’ten enflasyon oranlarının belirlenmesinde fiyat alınan adreslerin paylaşılmasını istiyor ve bekliyoruz.

“KABUL EDİLEMEZ”

Yaklaşık 700 bin kamu işçisi adına 2021-2022 yılları için toplu iş sözleşme pazarlıkları devam etmektedir. Ağustos ayında da yaklaşık 3 milyon 250 bin memur için 2022-2023 yıllarını kapsayacak memur toplu sözleşme pazarlıkları başlayacaktır. Enflasyon oranları bunun için büyük önem taşımaktadır. TÜİK’in, toplu pazarlık dönemlerinde iktidara nefes aldırmak ve aylığından başka geliri olmayanların kayıplarını gizlemek için enflasyon oranlarında kendine görev biçmesi kabul edilemez. BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu ile ( aile yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların aylıklarındaki erimenin özeti şudur: 12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin Hakem Kurulu Kararı gereği Ocak ayında aylığındaki 111,78 TL’lik artışın tamamı erimiş, dönemin bitmesine 1 ay kala 133.84 TL enflasyon alacağı doğmuştur” dedi.