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05 Haz 2021 - 12:30- Gündem G: 05 Haz 2021 - 12:35

Kırsalın girişimci kadınları, bu projeyle daha da güçlendi

Kocaeli'de kurumların işbirliği ve 5 ülkenin desteğiyle yürütülen proje kapsamında kırsalda yaşayan kadınlara tıbbi ve aromatik bitki fideleri veriliyor. Kurdukları küçük bahçede özenle bitkilerini yetiştiren kadınlar, ev ekonomilerine katkı sunuyor.
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Kocaeli'de bulunan Başiskele Kaymakamlığı, 2018 yılında ilçenin kırsal köylerinde yaşayan kadınlara yönelik istihdam projesi başlattı. Proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Eğitim Araştırma Enstitüsü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile iş birliği yapıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen "Second Chance Employment European Re-Training Adult Module" (İstihdamda İkinci Bir Şans) isimli istihdam projesine, 5 ülkede destek sağlıyor.

72 SAATLİK EĞİTİM ALIYORLAR

Proje kapsamda köylerde yaşayan kadınlara tıbbi ve aromatik bitkiler olan kekik, nane, lavanta ile adaçayı gibi fideler dağıtılıyor. Kadınların evlerindeki küçük bahçede yetişen bitkiler, hem Yalova’da yağ olarak işleniyor, hem de Başiskele Belediyesi’nin organik pazarında kurutularak satılıyor. Tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirmek için 72 saatlik eğitim alan girişimci kadınlar ise elde ettikleri ürünlerden ek gelir sağlıyor.

"ARAZİLERİN ANALİZLERİ YAPILDI"

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, "Projemizin 5 tane de yabancı ortakları var. Romanya, Litvanya, Almanya, İtalya ve İspanya’dan projemize destek sağlanıyor. Öncelikli amacımız; kadın istihdamını desteklemek, kırsaldaki kadınlara iş imkanı sunmak ve onları ekonomik olarak desteklemek. Bu yüzden kadınlara fide desteğinde bulunduk. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de arazi analizleri yaptı ve değişik tıbbi aromatik bitkiler ekmeye karar verdik" dedi.

"PROJEMİZDEN 20 KADIN FAYDALANIYOR"

Kadınların bahçelerine, lavanta, nane, kekik ve adaçayı gibi bitkilerin ekildiğini kaydeden Öztürk, daha sonra bitkileri distilasyon (damıtma) için Yalova’ya gönderdiklerini, orada da yağlarının çıkarıldığını söyledi. Bitkileri yaş olarak da, kuru olarak da sattıklarını dile getiren Öztürk, "Başiskele Belediyesinin organik pazar ürünlerini sattığı bir yer var, orada da satıyoruz. Projenin farklı faaliyetleri var. Kurslarda düzenliyoruz. Şuana kadar bu projemizden 20 kadın faydalandı. Onlar da 72 saatlik eğitim aldı. Kadınlara yaklaşık 500’er fide verildi" ifadelerini kullandı.

"BU ALANDA İLERLEMEK İSTİYORUM"

Projeden faydalanan ve bahçesine 300 fide eken Aynur Çelik (42), tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirdiğini belirterek, "Ben bu projeye başlayalı 1 yıl oldu. Gayet de memnunum. Küçük de olsa bana bir ek gelir sağlıyor. Küçük bahçemi de büyütmek istiyorum. Projeye katılmadan önce normal çiftçiydik, ihtiyacımız kadar ekiyorduk ama ben bu alanda ilerlemek istiyorum"

# eğitim, Kadın, proje, Başiskele Belediyesi

05 Haz 2021 - 12:30 - Gündem

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