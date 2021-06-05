DEVA Partisi ADD ile görüştü

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, kentin önde gelen sivil toplum örgütlerinden (ADD) Atatürkçü Düşünce Derneğini ziyaret etti. ADD Başkan’ı Taylan Bingöl’e görevinde başarılar dileyen Başkan Koç, ziyarette yaptığı konuşmasında, “Kentimizin ve ülkemizin en önemli sivil toplum örgütlerinden birisi olan Atatürkçü Düşünce Derneği’nde bizi ağırlayan Sayın Başkan Bingöl’e ve ekibine çok teşekkür ederiz. Atatürkçü Düşünce Derneği Türkiye’miz için kritik öneme sahip değerli bir dernektir. Özellikle son yıllarda, devletimizin kurucusu ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve ülkemizin kurucu değerlerine karşı gerçekleştirilen saldırıların yoğunlaştığı bir ortamda bu ziyareti çok daha anlamlı buluyoruz.

“SAVCILARIMIZ GEREĞİNİ YAPMAKLA ZORUNLU”

Koç açıklamalarının devamında ise, “bütün ömrünü vatanın kurtuluşu ve bekası için harcamış ve genç sayılacak bir yaşta aramızdan ayrılmış olan Atatürk’e karşı yapılan bu hezeyanları sadece birkaç meczup veya kendini bilmez olarak geçiştirmek mümkün değildir. Bu konuda başta iktidar partisi ve küçük ortaklarının derhal harekete geçmesi gerekir. Milletimizin ortak manevî değerlerine yapılan hakaretler konusunda cumhuriyet savcılarımız gereğini yapmak zorundadırlar” ifadelerini kullandı.

“SİZLERİ GÖRDÜKÇE UMUTLARIMIZ ARTIYOR”

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Taylan Bingöl ise ziyarette yaptığı konuşmasında, “DEVA Partisi il başkanı Sayın Adem Koç’a ve değerli yönetim kuruluna nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederiz. Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye’nin her köşesinde teşkilatlanmış ve milletimize mâl olmuş bir değerdir. Tamamen milletimizin ve üyelerimizin desteği ile faaliyet gösteren, hiçbir yerden ve fondan destek almayan Türk Milleti’nin kendi değerleri ile imkânları ile yaşayan bir kurumuz. Başta Atatürk olmak üzere ulusumuzun ortak değerlerine sahip çıkan sizleri gördükçe, geleceğe yönelik umutlarımız da artıyor” dedi.