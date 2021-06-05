İzmit Belediyesi ve İBB’den kültür buluşması

‘Sanat kenti İzmit’ yolunda çalışmalarını ve diğer belediyelerle görüşmelerini sürdüren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ulusal ve uluslararası çapta fuar, sergi, panel, konferans, sempozyum ve çeşitli organizasyonlara imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş’yi ziyaret etti. Genel Müdür Murat Abbas’ın karşıladığı Hürriyet’e ziyaretinde Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Meclis Üyeleri Çetin Sarıca, Yaşar Kardaş ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan ENGÜR eşlik etti.

KÜLTÜREL FAALİYETLERLE İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞİ

Kentte kültürel ve sanatsal etkinliklerin yaygınlaşmasını önemseyen ve göreve geldiğinden bu yana birçok kültürel aktiviteye imzasını atan Başkan Hürriyet, Kültür A.Ş’yi ziyaret ederek İstanbul’da gerçekleştirilen kültürel, eğitsel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Kültürel faaliyetler noktasında karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kültür A.Ş Genel Müdürü Abbas, Hürriyet ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.