İzmit Yenidoğan'da 156 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mah. 4397 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmaz tapuda Arsa vasfındadır.Taşınmaz konum itibari ile İzmit/Gültepe mevkiinde, kuş uçuşu mesafe olarak İzmit/İstanbul D100 Karayolu üzerindeki Orduevi Battıçıktı Kavşağının 450 metre kuzeyinde ve Miralay Mümtaz Caddesinden 150 metre içeride olup 6 metrelik Hacı Arif Caddesine cephe ve her türlü belediye hizmetlerine sahip olduğu tespit edilmiştir.

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