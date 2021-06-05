İzmit Gündoğdu'da 3+1 daire mahkemeden satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.Gündoğdu Köyü, 436 Ada, 1 Parsel, Blok No:15 K:1, 8 Nolu Bağımsız Bölüm cinsindeki daire olup, daire 3 odalı bir salonlu, İzmit merkezine5 km mesafede, yapılaşma alını içerisinde, tüm Belediye ve kamu imkanlarından yararlanmaktadır.

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