Kar hırsı gezenimizin geleceğini tehdit ediyor

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’den oluşan Kocaeli Bileşenleri 5 Haziran Dünya Çevre günü nedeni ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Yazılı yapılan açıklamada Marmara Denizi için büyük tehdit olan Musilaj konusuna değinildi. Doğanın yapılan yanlışlara karşılık vereceği vurgusu yapılan açıklamada bir an önce politikaların değişip yeni çözümler bulunması gerektiğine vurgu yapıldı.

“DOĞANIN ÖLÜMÜ BAŞKA ŞEKİLLERDE DE KARŞIMIZA ÇIKACAK”

Yapılan açıklamada, “Burdur Gölünün, Salda Gölünün, Marmara Denizinin mevcut durumu içler acısıdır. Ege, Marmara, İç Anadolu’daki göllerin tamamı kirlenmiştir, denizlerimiz korumasız durumdadır. Marmara Bölgesi’nde, yaşanan hızlı ve çarpık kentleşme, sanayileşme, ileri arıtım tesislerin olmayışı, evsel-endüstriyel ve gemilerden atılan atıklar vs. havamızın, suyumuzun, toprağımızın yanı sıra ile birlikte Marmara Denizi’nin kirlenmesine ve yaşamın yok olmasına neden olmaktadır. Bilimin ışık tuttuğu önlemler acilen alınmazsa bugün kendisini müsilaj ( deniz salyası) olarak gösteren doğal ölüm yarın kendisini başka bir yüz ile gösterecektir” ifadelerine yer verildi.

“YANLIŞ POLİTİKALAR İZLENİYOR”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yere verildi; “Kanal İstanbul Projesi ile oluşacak yeni şehrin yaratacağı ek yükün yanında yine gittikçe kirlenen Karadeniz’den gelecek olan kirlilikler de Marmara Denizi’ne taşınacaktır. Bu projenin diğer olumsuzluklarının yanında, kirlenmeye kümülatif etkisinin oldukça yüksek olacağı açıktır. Sanayi, tarım, imar/yapı, ulaşım, enerji, maden, orman, hazine arazileri, koruma alanları, mera ve çayırlar, kıyılar, doğal kaynaklar, yeraltı-yerüstü su kaynakları, denizler, barajlar, göller gibi birçok alanda yanlış politikalar izlenmektedir. Türkiye’nin ormanları, dağları, koruma ve tarımsal üretim alanları sürekli olarak imara-betonlaşmaya açılmakta, verilen yeni maden ruhsatları ile dağ ve ormanlarımız ile su kaynakları ve tarımsal alanlar tahrip edilmektedir.

“DOĞA VE İNSANI BİR BÜTÜN OLARAK GÖRMELİYİZ”

Yanlış ulaşım, trafik ve enerji politikaları ile plansız sanayileşmenin sonucu oluşan atıkların (kanalizasyon, çöp, hava kirliliği vs) yol açtığı tahribat, çevre ve halk sağlığı sorunlarını artırmaktadır. Bu duruma sermaye ve iktidar yandaşlarının azami kâr güdüsü ile doğa ve kentsel-kırsal alanlar üzerindeki rant talanı yol açmaktadır. Toplumsal gereksinimlere yönelik bir ekonomi ve planlı sosyal kalkınma yaklaşımı acil bir gerekliliktir. Sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer alanlara yönelik politikalar ile çevre politikası bir bütünlük içinde ele alınmadan doğayı ve insanı bir bütün olarak gözeten bir ekoloji oluşturulamaz.

“SADECE BİR DÜNYA VAR”

Gelecek Nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için, ekolojik bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümünde, bütüncül politikalar, hukuksal ve kurumsal düzenlemeler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu düşüncelerle, içinde bulunduğumuz çevre felaketleri nedeniyle kutlanacak bir gün olmaktan ziyade uğruna mücadele edilecek bir gün olarak nitelendirdiğimiz 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yaşamdan yana olan herkese KESK-DİSK-TMMOB-TTB Kocaeli Bileşenleri olarak yan yana duracağımızı paylaşıyoruz. Doğamız ölüyor, insanlık ölüyor”