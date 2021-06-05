İş yeri hırsızları serbest kaldı

Alınan bilgiye göre Başiskele’de bulunan bir iş yerinde 29 Mayıs 2021 günü meydana gelen olayda, bir iş yerinde piyasa değeri 15 bin TL olan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, cep telefonu, projeksiyon cihazı, ısıtıcı ve çelik termos malzemelerinin çalınması ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi tespit ederek düzenlediği operasyonda yakaladı. Şahısların ikametlerinde çalınan malzemelerde ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edilirken olayla ilgili 17 ayrı suçtan sabıkası bulunan A.E., 11 ayrı suçtan sabıkası bulunan A.C. ve 14 ayrı suçtan sabıkalı S.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.E. ve A.C. adli kontrolle, S.S. ise serbest bırakıldı.