Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Gebze D-100 karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, midibüs, servis minibüsü, otomobil ve kamyon zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüs içerisinde bulunan Soner Kaya ve Furkan Kangal yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaya ve Kangal, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafiğin akışı sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.