Kısıtlamasız cumartesi gününde sahile akın ettiler

1 Haziran tarihinden itibaren korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kademeli normalleşme dönemine girilirken, uzun zaman sonra kısıtlamanın olmadığı cumartesi gününde vatandaşlar sahile akın etti. Aylar sonra cumartesi gününü kısıtlamasız geçiren vatandaşlar, sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde yürüdü, bazıları voleybol oynadı, bazıları ise ağaçların altında oturarak, yakınlarıyla sohbet etti. Kimi vatandaşlar ise evcil hayvanlarını çimlerin üzerinde gezdirdi. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

"BUGÜNLERİ ÖZLEMİŞİZ"

Uzun zamandır bu günü beklediklerini belirten Çiğdem Kayma, "17 gün değil de sanki aylardır hep evdeyiz, hiç dışarı çıkmamış gibiyiz. Bugün nefes alıyoruz, bize de değişiklik oldu. Bugünleri özlemişiz. Tavşanımı da yanımda getirdim o da çok mutlu. İnsanlar tarafından da çok güzel karşılanıyor. Biz kaç gündür evdeyiz. O yüzden şu an ikimizde çok mutluyuz" dedi.

Sahilde yanındaki tavşanı gören vatandaşların şaşıran gözlerle baktığını belirten Kayma, "Uzaktan köpeğe benzetiyorlar. Genelde yakına geldiklerinde tavşan olduğunu fark ediyorlar ve şaşırıyorlar. Çok alışılmış bir durum değil" diye konuştu. Kısıtlamasız cumartesi gününde dışarıda olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Mustafa Kefeli ise "Memnunuz, havalar da güzel. Yine de kurallara dikkat edeceğiz. İnşallah bu yaz pandemiden de kurtulacağız" şeklinde konuştu.