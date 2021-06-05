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05 Haz 2021 - 16:52- Gündem G: 05 Haz 2021 - 17:56

EMEP’ten Büyükakın’a: Halkla alay ediyorlar!

EMEP İl Yöneticisi Reyhan Başaran musilaj sorunu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında Büyükakın’ın sözlerini eleştirerek, “Sonuçları değerlendirirken başka bir yönetim sebep olmuş gibi açıklamaları adeta halkla alay etmektir” dedi.
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Marmara Denizini tehdit eden Deniz Musilajı nedeni ile Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde yapılan “ Marmara Denizi’nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri” isimli çalıştayda konuşan Birlik Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İtiraf etmek gerekirse biz adeta Marmara'yı bir fosseptik gibi kullanmışız” ifadelerini kullandı. Büyükakın'ın bu sözlerine ilişkin Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü açıklama yayınladı. İl Yöneticisi Reyhan Başaran tarafından yapılan açıklamada 19 yıldır AKP yönetiminin doğal yaşam alanlarını rant elde etmek için değerlendirildiği dile getirildi.

“ÖNERGE AKP VE MHP OYLARI İLE REDDEDİLDİ”

Reyhan Başaran tarafından yapılan açıklamada, “Marmara Denizi yaklaşık 5 aydır yüzeyinde ve derinlerde oluşan deniz salyası, bilimsel adıyla müsilaj tehdidiyle adeta ölüyor. Sadece yüzeyde görünen değil diplerde oluşan ve Marmara Denizini gitgide kuşatan bu felaketin acil önlem gerekliliği uzun zamandır bilim insanları tarafından dile getiriliyordu. Aynı zamanda CHP tarafından meclise sunulan araştırma önergesi geçtiğimiz gün AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti” ifadelerine yer verildi.

“KENDİLERİNİ SEBEP OLDUNU İTİRAF ETMİŞTİR”

Büyükakın’ın sözlerine ilişkin Başaran, “Sanki 19 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ve ülkeyi, aynı zamanda da Marmara Denizi kıyı illerini sadece bir tanesi hariç yıllardır AKP yönetmiyormuşçasına bir konuşmaya imza attı. 2010'da ortaya attıkları "derin deniz deşarj projesi" ile sadece ön arıtmadan geçmiş atık suların Marmara Denizinin dibine boşaltılmasının sonucu olarak, "Marmara Denizini fosseptik çukuru gibi kullanmışız" diyerek bu duruma kendilerinin sebep olduğunu itiraf etmiştir. Nehirleri kurtarma projesi olarak lanse ettikleri bu proje ile atıkların Marmara Denizi derinlerine boşaltılarak ters akıntı sayesinde Karadeniz’e gideceği öngörülmüştü. Fakat kendisinin de belirttiği gibi sadece ön arıtmadan geçen bu atıklar daha öncesinde dipleri hafriyatların oluşturduğu tepeciklere takılarak Marmara Denizine hapsolmuş ve yine belirttiği üzere Marmara Denizi fosseptik çukuruna dönüştürülmüştür” dedi.

“KANAL İSTANBUL HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR”

İklim değişikliği, Marmara Denizi’nin durgunluğu gibi gerekçelerin bugün yaşanan felaketin nedeni olamaz diyen Başaran, “Bugün tam olarak önlem alınsa dahi bilim insanları tarafından Marmara Denizinin kurtarılmasının 10-15 yıl süreceği öngörülmektedir. Eylem planı için bütçe lazım diyen Tahir Büyükakın'a soruyoruz: Bilim insanları tarafından Marmara Denizinin tabutuna çivi çakmak olarak yorumlanan, maliyeti milyar dolarlarla hesaplanan Kanal İstanbul projesinde ısrar edilmesi ile ilgili ne düşünmektedir? Bugüne kadar AKP yönetiminin, doğal yaşam alanlarını, varlık değeri üzerinden değil sadece rant elde etmek, sermayeye peşkeş çekmek olarak değerlendirmesi, bugün başlatılan çalıştayın ve yarın kamuoyuyla paylaşılacak olan eylem planının halktan yana çözüm odaklı olmayacağı gerçeğini ortaya koyuyor” dedi.

“HALKLA ALAY EDİYORLAR”

Başaran konuşmasının devamında, “AKP yönetiminin her defasında sonuçları değerlendirirken başka bir yönetim sebep olmuş gibi açıklamaları adeta halkla alay etmektir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi acil önlem olarak deşarj yöntemiyle atıkların denize aktarılmasına karşı durmalı,  Kocaeli halkı başta olmak üzere meslek örgütleri çevre örgütleri ile işbirliği yapmalıdır” şeklinde konuştu.

# proje, AKP, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi, Marmara Belediyeler Birliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Musilajı, Deniz salyası

05 Haz 2021 - 16:52 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Izmitli Esnaf - çok doğru söylemiş ama çok sıkıştırmayın çünki kılıçdaroğlu denize attı derler.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 05 Haziran 17:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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