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05 Haz 2021 - 17:03- Gündem G: 05 Haz 2021 - 17:05

Ayazma Muhtarı’ndan Hürriyet’e gençler adına ‘sanat’ teşekkürü

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Yetenek Taraması’nın dördüncü gününde ev sahipliği yapan Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek, belediye başkanı Hürriyet’e sanata olan katkısı için gençler adına teşekkür etti
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Her ailenin sanata eğilimi olan yetenekli çocuğunun bu alanda eğitim alabilmesi, özellikle maddi olanakları sanat eğitimi aldırmaya yeterli olmayan ailelerin yetenekli çocuklarının keşfedilmesi adına İzmit Belediyesinin hazırlamış olduğu Sanat Akademisi Yetenek Taraması’nın dördüncü günü Necati Gençoğlu Kültür Merkezi ve Ayazma Tepeköy Kültür Merkezi’nde yapıldı. Sanata ilgili çocukların üç dakikalık sürede yeteneklerini sergilediği Yetenek Taraması’nı bekleyen muhtar Fırat Çiçek, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkürlerini iletti. 

GENÇ MUHTARDAN GENÇLERE SESLENİŞ

İzmit’in en genç muhtarı olan Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek, bu projeden mahallesindeki gençlerin de yararlanmasından çok mutlu olduğunu dile getirdi. Çiçek, “İzmit Belediye Başkanımızın Sanat Akademisi Müzik Bölümü Yetenek Taraması’nı bugün gerçekleştirdik. Belediye Başkanımıza gençlerimize verdiği önemden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de İzmit’in en genç muhtarı olarak böyle bir organizasyona mahallem adına öncülük ettiğim için ayrıca bir sevinç yaşadım. Gençlerimize başarılar diliyor, bu tarz organizasyonlarda daha çok görmek istiyoruz” dedi.
# eğitim, Fatma Kaplan Hürriyet

05 Haz 2021 - 17:03 - Gündem

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