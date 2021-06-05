Abdoulaye Cisse Kocaelispor’da!

1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız sezon Sırbistan Süper Lig takımlarından Novi Pazar’da forma giyen, 30 maça çıkan ve 6 da gole imza atan 25 yaşındaki Abdoulaye Cisse ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Yeşil siyahlılar iç transferde resmi olarak Mervan ve Bahattin ile anlaşmıştı.

KOCAELİSPOR İLE RESMİ ANLAŞMA YAPTIĞI FUTBOLCULAR

İç Transferler

Bahattin Köse

Mervan Yusuf Yiğit

Dış Transferler

Abdoulaye Cisse – Ön Libero – Son takımı Sırbistan Novi Pazar