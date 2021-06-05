Abdoulaye Cisse Kocaelispor’da!

1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız sezon Sırbistan Süper Lig takımlarından Novi Pazar’da forma giyen, 30 maça çıkan ve 6 da gole imza atan 25 yaşındaki Abdoulaye Cisse ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Yeşil siyahlılar iç transferde resmi olarak Mervan ve Bahattin ile anlaşmıştı.
KOCAELİSPOR İLE RESMİ ANLAŞMA YAPTIĞI FUTBOLCULAR
İç Transferler
Bahattin Köse
Mervan Yusuf Yiğit
Dış Transferler
Abdoulaye Cisse – Ön Libero – Son takımı Sırbistan Novi Pazar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.