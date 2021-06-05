Abdoulaye Cisse’nin yıllık maliyeti 1.3 milyon lira!

Kocaelispor’un ilk yabancı transferi, 2 yıllığına anlaşılan Abdoulaye Cisse’nin maliyeti belli oldu. Geçen sezon Sırbistan’ın Novi Pazar takımında aylık 7.500 Euro (Yıllık 90 bin) bedelle forma giyen Gineli ön libero ve aynı zamanda sağ bekte de oynayan 150 bin Euro ile kapıyı açtı. Kocaelispor Kulübü en fazla 100 bin Euro verebileceğini belirtti. Taraflar 130 bin Euro’da (Yaklaşık 1.3 milyon lira) el sıkıştı. Ayrıca futbolcunun Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın ısrarı ile transfer edildiği de öğrenildi.