Kocaeli’de 1 haftada 116 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Kocaeli geneli yaptığı uygulamalar sonucu 69 olayda toplam 116 şahsa adli işlem başlatılırken, bu şahısların 18’i tutuklandı; 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 96 şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Yapılan operasyon ve uygulamalar sonucu 223 gram esrar, 2 bin 800 gram bonzai isimli madde, 242 gram metamfetamin, 9 adet ecstasy ve 112 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan bu operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 410 TL para, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 27 adet fişek ve 1 adet hassas terazi de ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.