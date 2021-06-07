Kocaeli’de 1 haftada 116 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Kocaeli geneli yaptığı uygulamalar sonucu 69 olayda toplam 116 şahsa adli işlem başlatılırken, bu şahısların 18’i tutuklandı; 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 96 şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan operasyon ve uygulamalar sonucu 223 gram esrar, 2 bin 800 gram bonzai isimli madde, 242 gram metamfetamin, 9 adet ecstasy ve 112 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan bu operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 410 TL para, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 27 adet fişek ve 1 adet hassas terazi de ele geçirildi.