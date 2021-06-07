İzmit Çarşısı, kalite ve uygun fiyata davet ediyor

İzmit Belediyesinin yerli üreticileri desteklemek için Good4Trust işbirliğiyle hayata geçirdiği İzmit Çarşısı’nda üreticilerin deneyimlerini paylaştığı online sohbet akşamları sürüyor. Yerli üreticilerin birbiriyle etkileşim halinde olduğu internet ortamındaki buluşmaların beşincisi İzmit Çarşısı İletişim ve İçerik Koordinatörü Kamer Oğun Günaydın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İzmit Çarşısı üreticilerinden Karagöz Moda, Otantik Deri ve AD Aksesuar Stilim’in katılımcı olduğu sohbette İzmitli üreticiler başlarından geçen serüveni anlattı.

ÇÖPTEN ALTINA DÖNÜŞ HİKAYESİ

Geri dönüşüm şirketlerinde uzun yıllar görev alan Otantik Deri’nin kurucusu Yasemin Akbulut, çöpten altın yaratıldığını ve bunun da İzmit’te gerçekleştiğini belirtti. Akbulut, “25-26 yıldır el sanatlarıyla uğraşıyor, el sanatları eğitmenliği yapıyorum. Kadın Girişimciler Merkezi’nde deri atölyesinde çalışmalara başladık. İşinin ehli kişilerle birlikte el yapımı deri ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Pandemi dolayısıyla evde kalmıştık, ellerimiz durmuştu.

“KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISIYIM”

Somut Olmayan Kültürel Miras taşıyıcısıyım ve gönüllülük esasıyla şehrime katkı sağlamaya çalışıyorum. Değerli sanatlarımızı yaşatmak için Türkiye çapında önemli ustalarımızla sosyal medya aracılığıyla yayınlar yaptık. Bu kültür elçiliğini tüm Türkiye’de devam ettiriyoruz, İzmit’te de çalışmalarımızı kaliteli şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Bir çöpün altına dönüş hikâyesini burada göstermek istiyoruz. İzmit Çarşısı’na gelip bunları aktarmak istedik” diye konuştu.

“KADINLARIMIZ DÜNYAYA AÇILSIN”

İçerik Koordinatörü Kamer Oğun Günaydın’ın “Adil üretim nedir?” sorusuna yanıt veren Akbulut, “Kişilerin birbirine saygısı olmasıdır. Biz usta-çırak ilişkisi ve kardeşlik kültürüyle yetiştik. İzmitli kadınlarının dünyaya açılmasını hedefliyoruz. Başkanımız sayın Fatma Kaplan Hürriyet “Kadınlar için platformlar kuracağız” dediğinde neler düşündüğünü sormuştum. O, İzmit Çarşısı ile cevabını verdi. Bizlere yol gösterdiğiniz, dijital ortamı öğretmenizden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“BURADA KARNIMI DOYURDUM”

AD Aksesuar Stilim’den Aslı Dercan, “İzmit’in yerlisiyim. Yıllarca geri dönüşüm firmasında çalıştım. Çevreye çok hassas bakıyorum. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Seri üretim yapmadığım, kişiye özel doğal taşlarla ürettiğim aksesuarlar geliştirdim. Adil üretimi burada sağlıyoruz. İzmit Çarşısı’nda bulunmamızın en büyük sebeplerinden biri emeğimizin karşılığını alıyor olmamız. İzmit Çarşısı benim için; nefes aldığım, karnımı doyurduğum, faydalı olduğum bir yer” ifadelerini kullandı.

“ MASKE DİKEREK BAŞLAMIŞTIM”

Karagöz Moda’dan Pınar Karagöz ise “Önce maske dikmekle başladım. Ardından maskelerimi Irak ve Amerika’ya gönderdim. Bone dikimiyle devam ettim. Yurt dışından ürün alanlar, dokusunu da görmek isteyince İzmit Çarşısı’nın dijital dünyasıyla bu erişimleri sağladık. Ham maddeyi alıp şekillendirdiğimiz için vergi muafiyet belgemizi alıyoruz. İşin ciddiyetini anlatabilmek için söylüyorum. Good4Trust, İzmit Çarşısı ve arkasında başkanımızın oluşu çok değerli. Bunlar tek başına bir insanın maddi ve manevi kaldıramayacağı şeyler. Desteği için başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AYNI KALİTEYE UYGUN FİYATLAR

İzmit Çarşısı’nın ekonomik fiyat politikasından da bahseden Karagöz, “İki aynı kalitede ürünün biri uygun biri çok pahalı. Aynı kaliteye neden fazla para ödensin? Kaliteyi uygun fiyata almak gerekir. Adil üretim budur. İzmit Çarşısı’na katılırken ev adreslerimize kadar tüm bilgilerimizi verdik. Güvenilirliğimiz daha net anlaşılabilir. İzmit Çarşısı’nda birbirine saygılı güzel bir ortam ve her zaman doğruya götüren bir ekip var. Bunlar çok önemli. O yüzden tüm ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte güçlüyüz” sözlerini kaydetti.