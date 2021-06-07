İlimizin başarılı atletlerinden Fatma Akkurt’tan bir rekor daha geldi. Akkurt, Bursa’da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası Master Kadınlar Çekiç Atma 45 yaş kategorisinde 24 metre 23 santimlik atışı ile Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 19 metre 61 santim ile Ayça Orenel’e aitti. İzmit Belediyesi sporcusu Fatma Akkurt kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.