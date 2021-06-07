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07 Haz 2021 - 14:28- Spor G: 07 Haz 2021 - 14:30

Fatma Akkurt’tan bir rekor daha
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İlimizin başarılı atletlerinden Fatma Akkurt’tan bir rekor daha geldi. Akkurt, Bursa’da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası Master Kadınlar Çekiç Atma 45 yaş kategorisinde 24 metre 23 santimlik atışı ile Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 19 metre 61 santim ile Ayça Orenel’e aitti. İzmit Belediyesi sporcusu Fatma Akkurt kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

 
# İzmit belediyesi

07 Haz 2021 - 14:28 - Spor

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