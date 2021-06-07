Caner Arıcı transferine yalanlama

Kocaelispor’dan sosyal medya ayarı. Kulüp yönetimi ve başkan Engin Koyun. Dün resmi bir açıklama yaparak “Kıymetli basın mensubu arkadaşlar öncelikle hayırlı bir hafta diliyorum hepinize. Twitter da bahsi geçen Caner Arıcı ile her hangi bir temasımız olmamıştır. İsmi dahi anılmamıştır. Transfer konusunda camianın hassasiyetinin farkındayız. Kaynağı ve dayanağı olmayan bu tür haberleri teyit etmeden haber yapmayalım. Kocaelispor hepimizin. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim…” dedi.