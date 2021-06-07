Şok, kral Nebi artık yok !

3.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nin ve Türk futbolunun golcüsü Nebi Tiryakioğlu, futbolu bırakma kararı aldı. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada profesyonel futbol kariyerine nokta koyduğunu duyuran Nebi’nin bu açıklaması, Darıca G.B camiasında şok etkisi yarattı. Nebi yaptığı açıklamada, “Bugün sizlere kendim adına ve ailem de bana destek olduğu yanımda olduğu bir konuyu açıklayacağım. Çocukluk hayalim olan ve ulaştığım profesyonel futbolculuk kariyerime son veriyorum. Bana kızanlarınız olacak evet üzülenleriniz olacak, ben de çok üzgünüm ama bu kararın geleceğim adına daha doğru bir karar olacağını düşünüyorum, hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı. İki sezondur sarı yeşilli formayı terleten Nebi, lig ve kupada çıktığı 59 maçta 13 kez rakip ağları sarsmıştı.