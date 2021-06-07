Şampiyonun yeni adresi: Manisa FK

2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Darıca Gençlerbirliği forması giyen Sadi Karaduman, 1.Lig’in yeni ekibi Manisa FK’ya transfer oldu. Sarı yeşilli temsilcimizden ayrıldıktan sonra Düzyurtspor’a transfer olan başarılı stoper, ardından 1.Lig’de Hatayspor ve Giresunspor formaları ile şampiyonluk yaşayarak kariyerinin altın çağını yaşamıştı. Geride bıraktığımız sezon Giresun’da gösterdiği başarılı performansla birçok takımın radarına giren 29 yaşındaki oyuncu, tercihini Manisa’dan yana kullandı.