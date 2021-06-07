BAL’da akşam mesaisi! Maç saatleri belli oldu

9 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig 2020-21 sezonu öncesinde maç saatleri açıklandı. TFF’den yapılan açıklamaya göre tüm maçların saat 17.00’de başlayacağı duyuruldu. Maksimum 1 ay içerisinde tamamlanması planlanan lig sonunda 4 takım adını 3.Lig’e yazdıracak.