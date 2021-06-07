Sanatçılarımız en zor günlerini yaşıyor

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 1 buçuk yıldır işlerini yapamayan ve kademeli normalleşme paketlerinden de yaraları sarılmayan sahne emekçileri zor günler geçiriyor. Çok sayıda müzisyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı öncesinde açık hava müzik etkinliklerinin serbest bırakılmasını ya da sektöre yönelik kapsamlı bir destek programı açıklamasını bekliyordu. Ancak yeni dönemde canlı müzik performanslarına ilişkin bir düzenlemenin olmaması, müzik sektörünün tepkisine neden oldu.

“SEKTÖR GERİLEMEDİ TAMAMEN DURDU”

Kocaeli’de eğlence sektörü deyince akla ilk gelen organizatörlerden olan Bekir Yıldız, “Her sektörde ekmek yiyenler var. Pandemi döneminde bizim sektör gerilemedi, tamamen durdu. 25 yıldır bu sektördeyim. Birlikte çalıştığım birçok sanatçı var. Uzun bir süredir zor durumdalar” ifadelerini kullandı.

BEKİR YILDIZ FOTOSU “TÜRKİYE ADINA VAHİM BİR OLAY”

Kentimizin yetiştirdiği nadide ses sanatçılarından Bülent Tamer, “Pandemi her sektörü vurmuştur. Birçok sektöre paketler açıklandı ama sanatçıları 2’nci plan atmak Türkiye adına vahim bir olaydır. Pandemi başında Cumhurbaşkanımız yaptığı konserler vardı. O dönemde verilen paraları hepimiz gördük. Ben bankadan emekliyim devlet bana para verseydi ben bunu sanatçılara bağışlayacaktım. Enstrümanlarını satan kardeşlerimiz var. Çocuğuna ekmek götüremeyince kendine kıyanlar oldu. Devletten istediğim müzik sektörüne biraz eğilmeler” dedi.

“ELİMİZDEKİ AVUCUMUZDAKİ GİTTİ”

Kocaeli’de eğlence sektörünün tanınan isimlerinden Erdi Akyüz,“Süreç başından beri 4 kere bin liradan oluşan hibe aldık. Sonradan 3 bin liralık hibeye sevindik. Sonrasında vergi mükellefi şartı arandı. Biz diğer sanatçılar gibi çok kazanıp 20 milyonluk evlerde yaşamıyoruz. Ben kendi adıma söylüyorum İzmit’te kirada oturuyorum. Bizler vergi mükellefiyeti olan insanlar değiliz. Galiba müzisyenlerin sevenleri sadece sahnede görmek istiyor.18 aydır çalışmıyoruz” şeklinde konuştu.

“SOSYAL MESAFEYE UYGUN KONSERLER”

Kentimizin tanınan tasavvuf sanatçısı Murat Taylan, “Pandemi döneminde her şey imkansızlaştı. Birçok sanatçı dostumuz devletten yardım alamadı. Ben kendim çalıştığım için başvurmadım sanatçı arkadaşlarımızın hakkına girmemek için. Önemli konserlerimiz vardı onlar iptal oldu. Pandemi nedeni ile iş yapamaz olduk. Bir buçuk seneden beri sıkıntılarımız var. Tedbirler biraz hafifletilirse sosyal mesafeye uygun konserler yapılabilir” dedi.

“KENDİ CİHAZIMI SATTIM”

DJ Bora Çelik ise, “Bu zorlu süreçte ilk gözden çıkarılanlar sanatçılar oldu. Süreci daha da zora sokan şey belirsizlik, büyük bir belirsizlik var. Mekanlar için saat kurları var, zaman kısıtlaması olması daha fazla yoğunluğa neden olur. Pazar günü yasakları var bu nedenle cumartesi günleri daha yoğun oluyor. Radyolara iş yapıyorduk onu da yapamaz olduk. Tam hazırlık yaptık böyle bir karar çıkması geri tepti bizleri” şeklinde konuştu

“HUYSUZ VİRJİN BUNLARIN KAHRINDAN ÖLDÜ”

İzmit’te bulunan Vuidimo Bar’ın sahibi Yusuf Ziya Tom,“Kendileri kapalı alanlarda kongre yaptılar, düğün yaptılar bizlere gelince yok diyorlar. Yardım dediler, hiçbiri bize ulaşmıyor. Daha önce başvurduğumda emeklisin dediler. Ticaret odası yardım yapacağız dedi açıkladılar şartlar mümkün değil yerine gelmesi. Yardım sadece yandaşa. Yıllık alkol için ödediğimiz vergi var dükkanımı açamama rağmen bu parayı verdim. Alkole karşı özel bir durum var. Huysuz Virjin bile bunların kahrından öldü. Yaptıkları şey millet eğlenmesin. İnsanın içindeki neşeyi aldılar. Ne yapacağız sabah akşam ilahi mi söyleyeceğiz” dedi.