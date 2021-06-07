Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Haz 2021 - 21:00- Gündem G: 07 Haz 2021 - 21:01

Sanatçılarımız en zor günlerini yaşıyor

Koronavirüs nedeni ile hayatlarının en zor günlerini geçiren sanatçılar normalleşme döneminde de umduklarını bulamadı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 1 buçuk yıldır işlerini yapamayan ve kademeli normalleşme paketlerinden de yaraları sarılmayan sahne emekçileri zor günler geçiriyor. Çok sayıda müzisyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı öncesinde açık hava müzik etkinliklerinin serbest bırakılmasını ya da sektöre yönelik kapsamlı bir destek programı açıklamasını bekliyordu. Ancak yeni dönemde canlı müzik performanslarına ilişkin bir düzenlemenin olmaması, müzik sektörünün tepkisine neden oldu.

“SEKTÖR GERİLEMEDİ TAMAMEN DURDU”     

Kocaeli’de eğlence sektörü deyince akla ilk gelen organizatörlerden olan Bekir Yıldız, “Her sektörde ekmek yiyenler var. Pandemi döneminde bizim sektör gerilemedi, tamamen durdu. 25 yıldır bu sektördeyim. Birlikte çalıştığım birçok sanatçı var. Uzun bir süredir zor durumdalar” ifadelerini kullandı.

BEKİR YILDIZ FOTOSU “TÜRKİYE ADINA VAHİM BİR OLAY”

Kentimizin yetiştirdiği nadide ses sanatçılarından Bülent Tamer, “Pandemi her sektörü vurmuştur. Birçok sektöre paketler açıklandı ama sanatçıları 2’nci plan atmak Türkiye adına vahim bir olaydır. Pandemi başında Cumhurbaşkanımız yaptığı konserler vardı. O dönemde verilen paraları hepimiz gördük. Ben bankadan emekliyim devlet bana para verseydi ben bunu sanatçılara bağışlayacaktım. Enstrümanlarını satan kardeşlerimiz var. Çocuğuna ekmek götüremeyince kendine kıyanlar oldu. Devletten istediğim müzik sektörüne biraz eğilmeler” dedi.

“ELİMİZDEKİ AVUCUMUZDAKİ GİTTİ”

Kocaeli’de eğlence sektörünün tanınan isimlerinden Erdi Akyüz,“Süreç başından beri 4 kere bin liradan oluşan hibe aldık. Sonradan 3 bin liralık hibeye sevindik. Sonrasında vergi mükellefi şartı arandı. Biz diğer sanatçılar gibi çok kazanıp 20 milyonluk evlerde yaşamıyoruz. Ben kendi adıma söylüyorum İzmit’te kirada oturuyorum. Bizler vergi mükellefiyeti olan insanlar değiliz. Galiba müzisyenlerin sevenleri sadece sahnede görmek istiyor.18 aydır çalışmıyoruz” şeklinde konuştu.

“SOSYAL MESAFEYE UYGUN KONSERLER”

Kentimizin tanınan tasavvuf sanatçısı Murat Taylan, “Pandemi döneminde her şey imkansızlaştı. Birçok sanatçı dostumuz devletten yardım alamadı. Ben kendim çalıştığım için başvurmadım sanatçı arkadaşlarımızın hakkına girmemek için. Önemli konserlerimiz vardı onlar iptal oldu. Pandemi nedeni ile iş yapamaz olduk. Bir buçuk seneden beri sıkıntılarımız var. Tedbirler biraz hafifletilirse sosyal mesafeye uygun konserler yapılabilir” dedi.

“KENDİ CİHAZIMI SATTIM”

DJ Bora Çelik ise, “Bu zorlu süreçte ilk gözden çıkarılanlar sanatçılar oldu. Süreci daha da zora sokan şey belirsizlik, büyük bir belirsizlik var. Mekanlar için saat kurları var, zaman kısıtlaması olması daha fazla yoğunluğa neden olur. Pazar günü yasakları var bu nedenle cumartesi günleri daha yoğun oluyor. Radyolara iş yapıyorduk onu da yapamaz olduk. Tam hazırlık yaptık böyle bir karar çıkması geri tepti bizleri” şeklinde konuştu

“HUYSUZ VİRJİN BUNLARIN KAHRINDAN ÖLDÜ”

İzmit’te bulunan Vuidimo Bar’ın sahibi Yusuf Ziya Tom,“Kendileri kapalı alanlarda kongre yaptılar, düğün yaptılar bizlere gelince yok diyorlar. Yardım dediler, hiçbiri bize ulaşmıyor. Daha önce başvurduğumda emeklisin dediler. Ticaret odası yardım yapacağız dedi açıkladılar şartlar mümkün değil yerine gelmesi. Yardım sadece yandaşa. Yıllık alkol için ödediğimiz vergi var dükkanımı açamama rağmen bu parayı verdim. Alkole karşı özel bir durum var. Huysuz Virjin bile bunların kahrından öldü. Yaptıkları şey millet eğlenmesin. İnsanın içindeki neşeyi aldılar. Ne yapacağız sabah akşam ilahi mi söyleyeceğiz” dedi. 

# yardım, cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Düğün, vergi

07 Haz 2021 - 21:00 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.230.158 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mesut Özdemir tarihe geçme şansına sahip mask
Mesut Özdemir tarihe geçme şansına sahip
İzmit Belediyesi ile BELBİM Çınar Kart’ı masaya yatırdı mask
İzmit Belediyesi ile BELBİM Çınar Kart’ı masaya yatırdı
OGM her yıl 300 milyon fidan dikiyor mask
OGM her yıl 300 milyon fidan dikiyor
Başkan Özlü’den fabrikalara ziyaret mask
Başkan Özlü’den fabrikalara ziyaret
Kaymakam Canbaba’dan pandeminin kahramanlarına plaket mask
Kaymakam Canbaba’dan pandeminin kahramanlarına plaket
İzmit Çarşısı, kalite ve uygun fiyata davet ediyor mask
İzmit Çarşısı, kalite ve uygun fiyata davet ediyor
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sedat Peker’den Şevki Yılmaz’a tepki! “Çoluğumun çocuğumun parasını sana gönderdim” mask
Sedat Peker’den Şevki Yılmaz’a tepki! “Çoluğumun çocuğumun parasını sana gönderdim”
Kocaeli'de o gün yağmur var! Şemsiyelerinizi unutmayın... mask
Kocaeli'de o gün yağmur var! Şemsiyelerinizi unutmayın...
Kavga ettiği kardeşini bıçaklayarak öldürdü mask
Kavga ettiği kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Rektörü tartışılan Boğaziçi Üniversitesine Kocaelili genel sekreter mask
Rektörü tartışılan Boğaziçi Üniversitesine Kocaelili genel sekreter
Askeriye, esnafın önüne perde gerdi mask
Askeriye, esnafın önüne perde gerdi
Görenler şaşırıyor! Bu mezar tam 7 metre mask
Görenler şaşırıyor! Bu mezar tam 7 metre

GALERİ

Enduro yarışları nefes kesti! Deniz ‘MEMNUN’ Kaldı mask
Enduro yarışları nefes kesti! Deniz ‘MEMNUN’ Kaldı
Yol kavgasında birbirlerine dehşeti yaşattılar mask
Yol kavgasında birbirlerine dehşeti yaşattılar
Alkollü sürücü 8 yaşındaki çocuğa çarptı mask
Alkollü sürücü 8 yaşındaki çocuğa çarptı
Otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı mask
Otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı
Motosikletli genç ölüme böyle gitti mask
Motosikletli genç ölüme böyle gitti
Görenler şaşırıyor! Bu mezar tam 7 metre mask
Görenler şaşırıyor! Bu mezar tam 7 metre
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL