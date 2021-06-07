Dikkat dağınıklığı olan çocuğunuz için uzaktan eğitim İpuçları!

“Kimi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi konmuş, kimi ise diğer hiperaktivite eğilimleri gösteren çocukların ebeveynleri ile uzaktan eğitim süresinde ne kadar zorluk yaşadıkları hakkında görüşüyorum. Bakıcısı olmayan bir çocuk psikiyatrisi olarak bir haftadan daha uzun süren bir karantina deneyimi benim için bile oldukça zorlayıcıydı. Psikiyatrist şapkası altında kendi yemeğimi pişiriyorum, temizlik yapıyorum ve öğretmenlik yapmaya çalışıyorum. Şu an için benim evime de yadsınamaz bir kargaşa hakim” diyor Lea Lis MD. Eğer siz de aynı durumda ya da benzer deneyimler yaşıyorsanız ve çocuğunuzda dikkat dağınıklığı/hiperaktivite sorunu varsa işte sizlere yardımcı olabilecek birkaç öneri:
1) Her sabah evdeki her çocuk için günlük bir program hazırlayın. Bunu beyaz bir tahtaya da yazabilir hatta bilgisayardan çıktısını dahi alabilirsiniz. Listedeki maddelerin yanına o görevlerin hangi saatte yapılması gerektiğini anlatan ve çocuğunuz tarafından da okunabilen küçük saatler çizin. Bu onun biraz daha organize olmasına olanak sağlayacak.
2) Oluşturduğunuz program elbette ki molalar ve fiziksel egzersizler içermeli. Egzersizler zihnin odaklanma yeteneğini arttırır.
3) Listenizdeki maddelerin hangi saatte tamamlaması gerektiğinden çok gerçekten tamamlanıp tamamlanmadığı ile ilgilenin. Mola vermeden önce tamamlayabilecekleri bir görev verin. Mesela matematik kitabından bir sayfalık bir çalışma kâğıdı, 10 sayfa kitap okuma vb. Geçen zamana takılı kalıp bunu büyük bir mesela yapmaktansa bu şekilde hareket etmek herkes için daha verimli olacaktır. Bu şekilde çocuklarınız verdiğiniz görevler için daha çok motive olurken bitirdikleri aktivitelerden kalan boş zamanlarını da eğlenmeye ayırabilecekler.
4) Çocuklarınızın uykularını aldıklarından emin olun. Bunu yapabilmek içinse yatağa girme saatinden çok uyanma saatine odaklanmaya çalışın. Çocuklarınızın her gün aynı saatte kalkıyor olduklarından emin olun. Bu şekilde gece yatma saati yaklaşırken yorgunluk hissetmeye başlayacaklardır. Bunu yapabilmek içinse gündüz uykusuna izin vermemeniz gerekiyor. Bu gerçekten de oldukça kötü bir uyku döngüsü. Insomnia’dan kurtulmuş herkes size aynı şeyi söyleyecektir: Dikkat etmeniz gereken nokta hangi saatte kalktığınız. Yatakta herhangi bir akıllı cihazla ilgilenmeye izin vermek çocuğunuzun kalitesiz uykusuna katkıda bulunmak demektir. Yapabildiğiniz ölçüde bütün akıllı aygıtları ve şarj aletlerini ayrı bir odada tutun.
Eğer çocuklarınız tasvip etmediğiniz davranışlar göstermeye başlarlarsa onlara hızlı ve direkt bir şekilde davranışlarının neticelerinin ne olacağını söyleyin. Bu “neticelerden” en işe yararları kısa bir süre içinde sona ererler. Örneğin; bir saat boyunca televizyon, telefon, tablet yok. Bunu günün geri kalanı için de söyleyebilirsiniz, fakat kesinlikle bunu aşmamaya çalışın.
Çocuklarınızın her gün aynı yerde çalıştığından emin olun. İhtiyacı olan her şeyin bulunduğu bir masa ayarlayın. Bu çocuğunuz için alışkanlıklar oluştururken daha kaliteli ve verimli bir öğrenme ortamı oluşturacaktır. Eğer belirli bir ortamda çalışmaya alışırsak daha sonrasında o ortamda yaptığımız diğer işlerde de daha az problem yaşarız. Bu oldukça basit bir öğrenme teorisidir.
Bu stratejiler 7 ve 9 yaşlarındaki çocuklarım için oldukça faydalı oldu. “Olumlu Pekiştirmeler" de oldukça faydalı oldu. Bu olumlu pekiştirme süresince bağımsız bir şekilde okul görevlerini yerine getiren çocuklarımın birçok yeni kutu oyunları ve diğer başka yeni oyuncakları oldu. Elbette ki oyuncaklar ya da kutu oyunları tek bir olumlu pekiştirme tipidir denilemez. Çocuklarımı pişirdiğim ve molalarda yemeyi sevdikleri kurabiyeler ve diğer eğlenceli görevler ile de ödüllendiriyorum. Bu olumlu pekiştirmeler davranışları üzerinde oldukça güçlü bir etkiye sahip oldu.
Umarım karantina süresinde çocuklarının öğretmeni olan tüm anne babalar için verdiğim tüyolar faydalı olur. (https://www.tzv.org.tr/#/haber/5128)
Dikkat dağınıklığı olan çocuğunuz için uzaktan eğitim İpuçları!
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi konmuş ya da diğer dikkat dağınıklığı/hiperaktivite eğilimlerini gösteren çocuklarınız için uzaktan eğitimi kolaylaştıracak bir kaç ipucu.
“Kimi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi konmuş, kimi ise diğer hiperaktivite eğilimleri gösteren çocukların ebeveynleri ile uzaktan eğitim süresinde ne kadar zorluk yaşadıkları hakkında görüşüyorum. Bakıcısı olmayan bir çocuk psikiyatrisi olarak bir haftadan daha uzun süren bir karantina deneyimi benim için bile oldukça zorlayıcıydı. Psikiyatrist şapkası altında kendi yemeğimi pişiriyorum, temizlik yapıyorum ve öğretmenlik yapmaya çalışıyorum. Şu an için benim evime de yadsınamaz bir kargaşa hakim” diyor Lea Lis MD. Eğer siz de aynı durumda ya da benzer deneyimler yaşıyorsanız ve çocuğunuzda dikkat dağınıklığı/hiperaktivite sorunu varsa işte sizlere yardımcı olabilecek birkaç öneri:
2-ELEKTRİK TEKNİKERİ
- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
ELEMAN ARANIYOR
KULLAR’DA KURULACAK OLAN FABRİKAMIZA ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO böl...0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
ELEMAN ARANIYOR
- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...0262 335 50 03 AUTO KİNG
ÜRETİM ELEMANI
- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...
ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA : - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, - EMEKLİ OLMAYAN - FORKLİFT OPERATÖRÜ (Kamyon ehliyetli t...
Satılık dubleks daire
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...0538 094 41 95
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.