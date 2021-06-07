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07 Haz 2021 - 15:28- Eğitim G: 07 Haz 2021 - 15:29

Dikkat dağınıklığı olan çocuğunuz için uzaktan eğitim İpuçları!

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi konmuş ya da diğer dikkat dağınıklığı/hiperaktivite eğilimlerini gösteren çocuklarınız için uzaktan eğitimi kolaylaştıracak bir kaç ipucu.
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“Kimi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi konmuş, kimi ise diğer hiperaktivite eğilimleri gösteren çocukların ebeveynleri ile uzaktan eğitim süresinde ne kadar zorluk yaşadıkları hakkında görüşüyorum. Bakıcısı olmayan bir çocuk psikiyatrisi olarak bir haftadan daha uzun süren bir karantina deneyimi benim için bile oldukça zorlayıcıydı. Psikiyatrist şapkası altında kendi yemeğimi pişiriyorum, temizlik yapıyorum ve öğretmenlik yapmaya çalışıyorum. Şu an için benim evime de yadsınamaz bir kargaşa hakim” diyor Lea Lis MD. Eğer siz de aynı durumda ya da benzer deneyimler yaşıyorsanız ve çocuğunuzda dikkat dağınıklığı/hiperaktivite sorunu varsa işte sizlere yardımcı olabilecek birkaç öneri:

1) Her sabah evdeki her çocuk için günlük bir program hazırlayın. Bunu beyaz bir tahtaya da yazabilir hatta bilgisayardan çıktısını dahi alabilirsiniz. Listedeki maddelerin yanına o görevlerin hangi saatte yapılması gerektiğini anlatan ve çocuğunuz tarafından da okunabilen küçük saatler çizin. Bu onun biraz daha organize olmasına olanak sağlayacak.

2) Oluşturduğunuz program elbette ki molalar ve fiziksel egzersizler içermeli. Egzersizler zihnin odaklanma yeteneğini arttırır.

3) Listenizdeki maddelerin hangi saatte tamamlaması gerektiğinden çok gerçekten tamamlanıp tamamlanmadığı ile ilgilenin. Mola vermeden önce tamamlayabilecekleri bir görev verin. Mesela matematik kitabından bir sayfalık bir çalışma kâğıdı, 10 sayfa kitap okuma vb. Geçen zamana takılı kalıp bunu büyük bir mesela yapmaktansa bu şekilde hareket etmek herkes için daha verimli olacaktır. Bu şekilde çocuklarınız verdiğiniz görevler için daha çok motive olurken bitirdikleri aktivitelerden kalan boş zamanlarını da eğlenmeye ayırabilecekler.

4) Çocuklarınızın uykularını aldıklarından emin olun. Bunu yapabilmek içinse yatağa girme saatinden çok uyanma saatine odaklanmaya çalışın. Çocuklarınızın her gün aynı saatte kalkıyor olduklarından emin olun. Bu şekilde gece yatma saati yaklaşırken yorgunluk hissetmeye başlayacaklardır. Bunu yapabilmek içinse gündüz uykusuna izin vermemeniz gerekiyor. Bu gerçekten de oldukça kötü bir uyku döngüsü. Insomnia’dan kurtulmuş herkes size aynı şeyi söyleyecektir: Dikkat etmeniz gereken nokta hangi saatte kalktığınız. Yatakta herhangi bir akıllı cihazla ilgilenmeye izin vermek çocuğunuzun kalitesiz uykusuna katkıda bulunmak demektir. Yapabildiğiniz ölçüde bütün akıllı aygıtları ve şarj aletlerini ayrı bir odada tutun.

Eğer çocuklarınız tasvip etmediğiniz davranışlar göstermeye başlarlarsa onlara hızlı ve direkt bir şekilde davranışlarının neticelerinin ne olacağını söyleyin. Bu “neticelerden” en işe yararları kısa bir süre içinde sona ererler. Örneğin; bir saat boyunca televizyon, telefon, tablet yok. Bunu günün geri kalanı için de söyleyebilirsiniz, fakat kesinlikle bunu aşmamaya çalışın.

Çocuklarınızın her gün aynı yerde çalıştığından emin olun. İhtiyacı olan her şeyin bulunduğu bir masa ayarlayın. Bu çocuğunuz için alışkanlıklar oluştururken daha kaliteli ve verimli bir öğrenme ortamı oluşturacaktır. Eğer belirli bir ortamda çalışmaya alışırsak daha sonrasında o ortamda yaptığımız diğer işlerde de daha az problem yaşarız. Bu oldukça basit bir öğrenme teorisidir.

Bu stratejiler 7 ve 9 yaşlarındaki çocuklarım için oldukça faydalı oldu. “Olumlu Pekiştirmeler" de oldukça faydalı oldu. Bu olumlu pekiştirme süresince bağımsız bir şekilde okul görevlerini yerine getiren çocuklarımın birçok yeni kutu oyunları ve diğer başka yeni oyuncakları oldu. Elbette ki oyuncaklar ya da kutu oyunları tek bir olumlu pekiştirme tipidir denilemez. Çocuklarımı pişirdiğim ve molalarda yemeyi sevdikleri kurabiyeler ve diğer eğlenceli görevler ile de ödüllendiriyorum. Bu olumlu pekiştirmeler davranışları üzerinde oldukça güçlü bir etkiye sahip oldu.

Umarım karantina süresinde çocuklarının öğretmeni olan tüm anne babalar için verdiğim tüyolar faydalı olur. (https://www.tzv.org.tr/#/haber/5128)
# eğitim, Okul, çocuk

07 Haz 2021 - 15:28 - Eğitim

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