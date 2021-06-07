İzmit Körfezi'nden her gün 2,5 ton müsilaj toplanıyor

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın temizlenmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, amfibik araçlar ve deniz süpürgeleri ile İzmit Körfezi açıklarındaki müsilajı toplayarak kıyıya getiriyor. Körfezden her gün 2,5 ton müsilaj toplanarak kamyonlarla atık depolama sahasına götürülüyor.