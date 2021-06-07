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07 Haz 2021 - 15:46- Gündem G: 07 Haz 2021 - 15:49

Sağlık Sen Kocaeli “Adaleti” arıyor

Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım Sağlık Bakanlığının hazırladığı genelge ile ilgili yaptığı yorumda, “Gerçeklikten uzak” ifadelerini kullandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Memur-Sen konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanları için hazırlanan genelge ile ilgili Yıldırım, “Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ek ödeme ile ilgili genelgeler, sahanın gerçeklerinden uzak, masa başında hazırlanmış genelgelerdir” ifadelerini kullandı. .

“ADALET NEREDE?”

Sahada bulunan 1 milyon sağlık çalışanının gece gündüz çalıştığını ifade eden Sendika Başkanı Yıldırım, “Masada ek ödeme düzenlemesi yapılırken neden bu Sağlık ordusu, bir kısım Sağlık ordusuna dönüştürülüyor? Neden Yardımcı Hizmet Sınıfında ter döken on binlerce sağlık çalışanı kapsam dışında tutuluyor? Neden Genel İdari Hizmet sınıfında görev yapan on binlerce sağlık çalışanına 5’er, 10’ar lira gibi komik paylar layık görülüyor? Aile Sosyal Politikalar bünyesinde görev yapan çalışanlarımız neden görmezden geliniyor? Sağlık Ordusu öyle mi! Sahada Sağlık Ordusu, masada bir kısım Sağlık Ordusu! Sözde lafta gururumuzsunuz, gelsin alkışlar. Peki, sağlık çalışanının emeğinin karşılığı olunca nerede adalet, nerede hakkaniyet?” ifadelerini kullandı.

“ALKIŞ VE TAKTİRDEN DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR”

Sağlık çalışanlarımızın pek çok sorunun tetikleyicisi, alın terini tırpanlayan döner sermaye sistemini söylemeye bile gerek yok diyen Yıldırım, “Bakanlık pandemi sürecinde yapmış olduğu ek ödeme düzenlemeleriyle, bu hususta çözümden yana olmadığını maalesef defaatle göstermiştir. Oysa çalışanların belli bir kesimini mutlu etme amacı güden düzenlemelerle ne gün kurtarılır ne yüzler güler ne de sistem ayakta durur. Her koşulda milletimize fedakarca müşfik ellerini uzatan tüm sağlık çalışanlarımız alkış ve taktirden çok daha fazlasını hak etmektedir” dedi. 

“BAKANLIK HERKESİ MEMNUN EDECEK ADIMLAR ATMALI”

Yıldırım, “Bazı sağlık kurumlarımızda idari izin genelgesinde haftalık mesai hesaplaması ve fazla mesai ödenmesi ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gidilmemişken sağlık çalışanlarımızın idari izinli günlerdeki çalışmasının yok sayılması, nöbet ücretlerinin ödenmemesi veya izninin kullandırılmaması Covid19 ile mücadelede en ön safta yer alan ve görevini büyük bir fedakarlıkla ifa eden sağlık çalışanlarımızı derinden üzmüştür. İdari izinli günlerdeki çalışmalarının fazla mesai ücretini ödemeyen veya iznini kullandırmayan kurumlardan sağlık çalışanlarımızın mağduriyetleri biran önce giderilmelidir. Artık Sağlık Bakanlığı, çalışanlara kulak tıkamayı bırakıp herkesi memnun edecek adımlar atması gerekmektedir. Sağlık ordumuzun emeklerinin karşılığı verilmeli, sistem içerisindeki adaletsizlikler ivedilikle çözüme kavuşmalıdır” şeklinde konuştu.
# sağlık, aile

07 Haz 2021 - 15:46 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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