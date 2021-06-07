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07 Haz 2021 - 15:48- Gündem G: 07 Haz 2021 - 15:56

KOKRİD: Amacımız kazanmak değil

KOKRİD bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Yaşar Aktaş süreç ile ilgili yaptığı açıklamada, “Amacımız kazanmak değil, büyük olmak değil, güçlü olmak değil. Amacımız kazandıran, yanında yer aldığını büyüten, elinden tuttuğumuz her kim ise onu güçlü kılan bir dernek olmaktır” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Kafe ve Restaurant İşletmecileri Derneği (KOKRİD) Başkanı Yaşar Aktaş ve yönetimi bugün Peyke Kafe’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aynı zamanda KOKRİD yönetim kurulu üyesi olan Peyke Kafe'nin sahibi Yaşar Halit Yakut'un ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısına Kocaeli Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan, KOKRİD Başkanı Yaşar Aktaş, dernek yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN AĞIRLAMAK İSTEDİK”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yaşar Halit Yakut "Pandemi döneminde bize olan desteklerinizden dolayı teşekkür etmek için sizleri ağırlamak istedik. Çok teşekkür ederiz" dedi. Yakut'tan sonra konuşan Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan, "Pandemi döneminde zor günler geçiren kafeler nihayet normalde döndü. Bizi çağırdıkları davet için teşekkür ederiz. Burada sohbet ederek güzel bir ortamda vakit geçiriyoruz" söyledi.

“DERNEĞİMİZ YÜKSEK BİR İVME İLE ATILIM YAPACAK”

KOKRİD Başkanı Yaşar Aktaş ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kurulduğumuz günden bugüne tarafsızlığını, duruşunu, söylem ve ilkelerine sağdık kalan KOKRİD, geleceğe yönelik emin adımlar atmaya devam etmektedir. Covid gibi bir felakete hazırlıksız yakalanan sektörümüze, ilerleyen zamanda iyi günlerinde gelişimine destek, kötü günlerinde ise hazırlıksız yakalanmaması ve gücünü kaybetmeden mevcudiyetini koruması için hazırlıklar yapmaya imkanlar üretmeye çalışacaktır. Derneğimiz ilerleyen günlerde pazarın da faal hale gelmesiyle birlikte yüksek bir ivme ile atılım yapacak ve bugüne kadar sektörümüzün gösteremediği gücünü ortaya koyacaktır. Ancak yapılan hiçbir aksiyon, ilanı olmaksızın tepkiyi ve etkiyi tetiklemez.

“GÖZÜMÜZÜ OLUMSUZLUKLARLA KAPAMAYACAĞIZ”

Bu sebeptendir ki siz değerli basın mensupları ile dirsek temasında olup aksiyonlarımızın amacına ulaşacağına inancım tamdır. Bizler bulundukları görevlere sabitlenmiş ve statik aktörler olup, gözümüzü olumsuzluklara kapamayacağız. Daima dinamik, etkili, üyelerinin yanında ve varlığını hissettirir olacağız. Amacımız kazanmak değil, büyük olmak değil, güçlü olmak değil. Amacımız kazandıran, yanında yer aldığını büyüten, elinden tuttuğumuz her kim ise onu güçlü kılan bir dernek olmaktır. Ben Yaşar Aktaş görevde olduğum süre boyunca, ekibimle birlikte koymuş olduğumuz hedeflerden sapmadan inanç ve azimle yürüyeceğime inanıyorum.”
# KOKRİD, Yaşar Aktaş, Kocaeli Kafe ve Restaurant İşletmecileri Derneği, Cemal Kaplan

07 Haz 2021 - 15:48 Kocaeli- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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