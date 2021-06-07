Bakanlıktan 'müsilaj' genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları ile ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına genelge gönderdi. Genelgede, çalışmaların Marmara Denizi temizlenene kadar süreceğini bildirdi. Bu kapsamda bakan yardımcısı başkanlığında İstanbul'da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacak.
Merkezde uzmanların yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan il müdürleri yer alacak. İl bazında yapılan ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için de valiliklerde Koordinasyon Merkezi oluşturulacak. Tüm kurum ve kuruluşlar makine ve ekipmanlarıyla çalışmalara destek verecek. Büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yürütecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.