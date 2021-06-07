ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğrencilere kavuşmanın heyecanını etkinliklerle kutladı

Tüm öğretmenler ve öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sıraya girerek uzun bir aradan sonra toplu olarak İstiklal Marşı’nın okunmanın mutluluğunu yaşadılar. Öğrenciler ilk derslerini okul bahçesinde güzel havanın tadını çıkararak müzik eşliğinde oyunlar oynayarak geçirdi. Kimi öğrenciler basketbol, voleybol gibi sporlarla vakit geçirirken kimi öğrenciler ise öğretmenleriyle birlikte yakar top gibi geleneksel oyunlardan oynadılar.

Öğrenciler, 1,5 senedir arkadaşlarına, sınıf ortamına, okullarına olan özlemlerini bol bol sohbet ederek, oyunlar oynayarak giderdi. Ardından yüz yüze eğitime geçişin verdiği heyecanla dersliklerine koştular. Öğrenciler okulda olmanın sevincini doyasıya yaşadılar.