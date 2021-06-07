Özel Göktuğ Sivil Havacılık Koleji 12.sınıf öğrencileri TGS’de  iş hayatına atıldı

12.sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri için Özel Göktuğ Sivil Havacılık Koleji TGS ile protokol imzalayarak öğrencilerinin hayatlarında deneyim sahibi olabilmeleri için önemli bir kapıyı açmış bulunmaktadır. Gölcük’te kurulan ve ilimizin ilk özel havacılık koleji olan Özel Göktuğ Sivil Havacılık koleji bir çok yeniliğe öncülük etmiş ve verdikleri sözlerde durarak velilerin ve öğrencilerin güvenini sağlamış bunun yanında 2023 eğitim vizyonu hedeflerini ilimize hayata geçiren ilk özel okul olma özelliği taşımaktadır. THY iştiraki olan TGS ile yapmış olduğu Staj ve İstihdam Protokolü kapsamında 12.Sınıf öğrencilerimiz stajlarına TGS bünyesinde Sabiha Gökçen Havalimanında devam etmekte.