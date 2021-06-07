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07 Haz 2021 - 16:44- Gündem G: 07 Haz 2021 - 17:01

İzmit Belediyesi ile BELBİM Çınar Kart’ı masaya yatırdı

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş. ortaklığında, vatandaşın ve esnafın her iki şehirde de kullanılabileceği, hayatı kolaylaştıracak ‘Çınar Kart’ın teknik detayları, üst düzey yöneticileri bir kez daha bir araya getirdi 
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Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz’in protokolünü imzaladığı Çınar Kart Projesi ile ilgili son detaylar şekilleniyor. Her iki şehrin vatandaşına ve esnafına kolaylıkla birlikte indirimli kullanım avantajları sunacak olan Çınar Kart, hem Kocaeli’de, hem de İstanbul’da geçerli olacak.

İSTANBUL’DAN HEYET GELDİ

BELBİM A.Ş. Pazarlama Müdürü Tolga Orhun, Satış Geliştirme Şefi Burak Yıldırım, Kurumsal İletişim Şefi Pınar Iskır, Satış ve İş Geliştirme Kıdemli Uzmanı Meltem Ferikoğlu, Satış ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı Nazlıcan Erdoğan, Kurumsal Müşteri Temsilcisi Bilge Gündüz, Bireysel Müşteri Yönetim Uzmanı İbrahim Kanbak ile Proje Yöneticisi Onur Tan’dan oluşan heyet Çınar Kart ile ilgili teknik bilgilendirme toplantısı için İzmit Belediyesine geldi.

TEKNİK DETAYLAR KONUŞULDU

İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda İzmit Belediyesi Başkan Vekili ve SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca ile İzmit Belediyesi üst yöneticileri, BELBİM A.Ş yetkilerini ağırladı. İzmit Belediyesi yöneticileri ile BELBİM A.Ş. yetkilileri arasına Çınar Kart’ın kullanım alanları ve teknik detayları hakkında son detaylar görüşülerek karara bağlandı.  

ÇINAR KART NEDİR?

Çınar Kart, İzmit Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELBİM A.Ş işbirliği ile hayata geçirilen, tüm İzmitlilere alışveriş ve indirim olanakları sunan, banka kartı özelliği taşıyan geniş kapsamlı bir elektronik para kart olma özelliği taşıyor.

NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Çınar Kart, İzmit’teki marketlerde, müzelerde, eğlence sektöründe, restoranlarda ve özellikle ulaşım dahil birçok alanda İzmitlilere pratik ve güvenli alışveriş imkanı sunacak. İçinde barındırdığı özelliklerle İzmitliler için hayatı oldukça kolaylaştıracak. Çınar Kart’ın avantajlarla dolu dünyası ve geçerli olacağı sürpriz noktalar, önümüzdeki günlerde duyurulacak.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ DE FAYDALANACAK

Çınar Kart aynı zamanda sosyal yardımın saygın bir hassasiyetle gerçekleştirilmesine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılırken yaşanabilecek karışıklığın ortadan kaldırılmasına aracılık edecek bir çözüm ortağı olacak. Çınar Kart sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da veren el alan eli görmeden, kolaylıkla imkânlardan faydalanacak.

ÇINAR KART NEREDEN ALINACAK?

Tüm İzmitliler kentin belli noktalarında kurulacak İzmit Belediyesine ait satış ve dolum noktalarından Çınar Kart’a ulaşabilecek. Ayrıca Çınar Kart ile ilgili tüm soru, şikayet ve dileklerini ileterek her türlü desteği alabilecek. Büyük bir titizlikle hazırlanan Çınar Kart’ın olanaklarla dolu dünyası üniversite öğrencisinden 60 yaş üzerine, kamu personelinden, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kadar geniş bir yelpazede sunduğu imkanlarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak.

# proje, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, ulaşım

07 Haz 2021 - 16:44 - Gündem

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