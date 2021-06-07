Mesut Özdemir tarihe geçme şansına sahip

Kocaelispor’un iç transferde 1 yıllığına anlaştığı Mesut Özdemir kulübün tarihine geçebilir. Yeşil siyahlı futbolcu Kocaelispor forması ile BAL, 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları yaşadı, Altay finali ve Çorum yarı finallerinde sahadaydı. Mesut, yeşil siyahlı kulüp ile bu sezon sonunda da şampiyonluk yaşarsa tüm liglerde kupa kaldıran futbolcu olarak Kocaelispor’un tarihine geçecek.

164 MAÇA ÇIKTI, 2 GOL ATTI

Bu başarıya aday iki futbolcu daha bulunuyor. Burak Süleyman ve Kemal Can da Kocaelispor’un amatörden, 3. Lig’den ve 2. Lig’den üst liglere çıktığı kadrolarda kupa kaldıran isimlerdi. Eğer bu iki futbolcu ile yollar ayrılırsa mevcut kadroda amatör ligden 1. Lig’e kadar gelen süreçte kadroda sadece Mesut kalacak. Mesut Özdemir Kocaelispor’da toplam 164 maça çıktı ve 2 de gole imza attı.