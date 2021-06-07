Paralarını alamayan inşaat işçileri çatıda intihara kalkıştı

Olay, Derince Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yapımı süren kapalı pazar alanı ve sosyal tesis inşaatında çalışan 3 işçi, 9 aydır maaşlarını eksik aldıklarını iddia ederek çalıştıkları 4 katlı binanın çatısına çıktı. İntihara kalkışan işçileri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uğraşları sonucunda sakinleştirilen işçiler çatıdan aşağı indirildi. Çatıya çıkan 3 işçi sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.