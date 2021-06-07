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07 Haz 2021 - 19:34- Gündem G: 07 Haz 2021 - 19:39

Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 Haziran Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise artış yaşandı.
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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 218 bin 164 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616’ya ulaştı.

VAKA SAYISI ARTTI

Semptom gösteren 495 hastayla birlikte 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627’ye çıktı. Can kaybı da 91 artarak 48 bin 255’e yükseldi.

1060 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 6 bin 576 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da bin 60 oldu.
# sağlık

07 Haz 2021 - 19:34 - Gündem

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